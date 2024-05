Atp Parigi 2024: i risultati degli italiani. Avanti Fognini, Musetti e Arnaldi, Bellucci manca l'impresa contro Tiafoe

Parigi, 28 maggio 2024 - L'Italia sfiora l'en plein nella giornata di lunedì al primo turno del Roland Garros. Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Jannik Sinner avanzano senza troppi problemi al secondo turno, mentre l'unica voce fuori dal coro è quella di Mattia Bellucci che ha sfiorato l'impresa contro Tiafoe ma alla fine si è dovuto arrendere per 3-2 dopo una bellissima partita. Oltre alla bella vittoria di Jannik, ci sono anche gli altri tre assoli degli azzurri: Fognini ha schiantato 3-0 Van de Zandschulp, Musetti con lo stesso score ha battuto Galan, mentre Arnaldi ha concesso un solo set a Fils. Ripercorriamo nel dettaglio i match degli italiani.

Fognini perfetto contro Van de Zandschulp

Quella faccia lì, quella voglia lì, quel tennis lì. C'è tutto Fabio Fognini, anche con qualche solito eccesso nel finale, nella bellissima vittoria contro l'olandese Botic Van de Zandschulp. Al contrario del precedente match del 2022, questa volta era l'olandese il più malconcio fisicamente dei due e la cosa è stata ben visibile nei primi due set. Il tennista romano non ha sbagliato nulla, vincendo entrambi per 6-1 e mettendosi di fatto il match in tasca. Nel terzo la sfida si è fatta un po' più equilibrata con Van de Zandschulp ha messo più pressione sul rovescio dell'azzurro ed è riuscito a recuperare da 5-2 a 5-5. Poco prima della fine Fabio ha anche protestato per una chiamata non condivisa a due punti dal traguardo, ma fortunatamente non si è fatto distrarre troppo e ha portato a casa l'incontro. Vince Fabio Fognini 3-0 con i parziali di 6-1,6-1, 7-5. Il tennista sanremese sfiderà Tommy Paul al secondo turno.

Bellucci costringe Tiafoe agli straordinari, l'americano la spunta al 5°

Mattia Bellucci alla prima presenza sul tabellone principale si ritrova davanti un osso duro come Frances Tiafoe, all’ottava partecipazione al main draw parigino. Il mancino di Busto Arsizio gioca un match impressionante, soprattutto nei primi set dove detta il ritmo alla partita e quasi prende di sorpresa l'americano che deve reagire dopo il 3-1 iniziale e con 5 game consecutivi chiude sul 6-3. Nel secondo tanto equilibrio, ma poi Tiafoe cede la battuta e l'azzurro prende fiducia e conferma il vantaggio sul 5-2 chiudendo poi sul 6-3. Il terzo è davvero bellissimo: i due tennisti difendono con i denti il proprio turno di battuta, tanto che si arriva al tiebreak dove l'azzurro si sfrutta l'errore sulla volée di rovescio e con un diritto lungolinea chiude 8 a 6. Non si molla nulla nemmeno nel quarto gioco, poi però inizia ad arrivare un po' di stanchezza per il lombardo ed ecco il break dello statunitense nel momento decisivo che gli permette di chiudere sul 6-4. Si va al quinto, e decisivo, set con i due tennisti che iniziano ad accusare un po' di fatica. Al cambio di campo, con Bellucci sul 4-3 è richiesto l'intervento del fisioterapista per un massaggio nella zona lombare destra dell'azzurro. Tiafoe non si scompone e nel finale ne ha di più e riesce a portare a casa la gara. I due a fine partita si abbraccio, con il 26enne del Maryland che riserva complimenti al nativo di Busto che ha giocato una gara splendida ma, sfortunatamente, non è riuscito a chiudere negli ultimi metri. Vince Frances Tiafoe 3-2 con i parziali di 6-3, 3-6, 6-7 (6-8), 6-4, 6-4, Mattia Bellucci esce a testa altissima dal Roland Garros.

Tutto facile per Musetti contro Galan

Lorenzo Musetti archivia la pratica Daniel Elahi Galan in 2 ore e 25 minuti, dopo solo tre set. Il carrarino ha giocato un match di grande intensità, volando indisturbato sul 6-3, 6-3, e fino al 3-0 nel terzo set. Poi ha lasciato un po' troppo presto le mani dal manubrio ed ecco che il colombiano è riuscito a tornare sul 3-3. Finale molto equilibrato, con Galan che ha alzato il livello ed è riuscito a tirare fino al tiebreak. Sul 15-30 Galan ha provato a scendere a rete, ma senza fortuna sulla volèe di rovescio offrendo al nostro due match point. A Musetti è bastato il primo: il dritto di Galan è finito lungo e l'azzurro è approdato meritatamente al secondo turno. Vince Lorenzo Musetti 3-0 con i parziali di 6-3, 6-3, 7-5.

Un super Arnaldi batte Fils

Servono poco meno di tre ore di gioco a Matteo Arnaldi per battere il padrone di casa Arthur Fils. Primo set appannaggio dell'italiano che è riuscito a farlo suo con un parziale di 6-3, poi la pioggia ha interrotto le operazioni permettendo a Fils di ritrovare la concentrazione e far suo il secondo set. Il sanremese però ha avuto il grande pregio di rimanere concentrato e non farsi abbattere, riuscendo a concludere una prestazione costante e senza troppe sbavature. Al ottavo game del quarto set, Arnaldi ha chiuso la partita con un match point capolavoro: serie di scambi dal fondo, Fils scende a rete e arriva un pallonetto dolcissimo che lo manda al secondo turno. Vince Matteo Arnaldi 3-1, con i parziali di 6-3, 4-6, 6-4, 6-2.