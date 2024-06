Berrettini e Sinner, erba verde di speranza

Chiamatelo pure erbivoro perché su quei prati verdi a Stoccarda Berrettini non sembra essersi mai fermato. Matteo vince un derby tutto azzurro contro la personificazione del talento naturale, Lorenzo Musetti e centra la sua sesta finale in carriera su questa superficie. A più di 400 chilometri di distanza c’è invece Sinner, che colpisce le prime voleé al Halle, nel giardino di Roger Federer, dove giocherà il suo primo torneo da numero 1.

Doppia attesa quindi per il tennis azzurro, con il romano che oggi alle 13 (diretta Sky) si gioca il suo secondo titolo stagionale contro l’inglese Draper. Dal match contro Musetti è emersa ancora un po’ di ruggine – soprattutto a livello psicologico – ancora da limare. Si è vista un po ’di tensione nel primo set, lo ha detto anche lui: "Giocare contro un amico non è facile, all’inizio c’è stata un po’ di tensione. Sono riuscito a mantenere la calma quando ho chiuso il primo set, poi la partita è andata sempre meglio". Sì che è andata meglio, perché a suon di bordate Berrettini il secondo parziale lo ha vinto 6-0, potendo contare sulle martellate di servizio e dritto, oltre a uno slice particolarmente efficace sui campi di Stoccarda.

Sulla carta Berrettini parte favorito, sull’erba tedesca si è sempre trovato a suo agio (due titoli fra 2018 e 2022). Draper, da molti qualche anno fa definito l’erede di Murray, nel 2024 ha fatto il suo balzo nella top 40 e attende ancora il titolo della consacrazione. Ma il gioco di Matteo ha tutte le caratteristiche per poterlo mettere in seria difficoltà, e the Hammer analizza così la sfida: "Sarà una partita di servizi".

E in ottica Wimbledon il romano ha pianificato una fitta programmazione sull’erba, saltata quasi completamente la stagione sul rosso (eccezion fatta per quel titolo a Marrakech). L’appuntamento è ad Halle.

L’Atp 500 è diventato terreno di caccia anche per il numero 1 del mondo, Jannik Sinner. L’altoatesino (iscritto anche al torneo di doppio con l’amico Hurkacz), debutterà domani contro l’olandese Tallon Griekspoor, n.23, che ha sconfitto in tutti i quattro precedenti confronti diretti. Non c’è Alcaraz, che giocherà il Queen’s, ma occhio a Zverev e Medvedev.

In tabellone anche altri quattro italiani. Domani dalle 10 di mattina, Luciano Darderi, numero 41, inizierà il suo percorso contro il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 35: chi vince potrebbe sfidare Stefanos Tsitsipas al secondo turno. Flavio Cobolli, numero 50, sfiderà Hubert Hurkacz, numero 8 (nessun precedente). Matteo Berrettini esordisce contro un qualificato. Lorenzo Sonego che apre contro il serbo Miomir Kecmanovic.

Saranno al Queen’s Arnaldi e Musetti: Matteo sfiderà Ugo Humbert (8) al primo turno ed è nel quarto di tabellone di Dimitrov (3), nella metà di Alcaraz (1); Lorenzo è dall’altra parte e se la vedrà subito con la testa di serie numero 2, Alex De Minaur.