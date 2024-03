Tennis, Berrettini rischia lo svenimento a Miami: match interrotto per qualche minuto

Miami, 20 marzo – Attimi di spavento a Miami, con Matteo Berrettini che in evidente difficoltà è sembrato perdere le forze, riuscendo solo all’ultimo a non cadere al momento di servire nel corso della partita di primo turno contro Andy Murray. Il romano ha vinto il primo set 6-4, poi era sotto 5-2 nel secondo e proprio in occasione della prima battuta è sembrato svenire. Solo con l’aiuto della racchetta appoggiata a terra è riuscito a rimanere in piedi. L’azzurro si è poi seduto per un paio di minuti, e dopo un controllo medico e l’assunzione di zuccheri, ha ripreso regolarmente l’incontro. Al romano è stata anche misurata la pressione. Le condizioni meteo della Florida sono critiche, data l’elevatissima umidità. E l’altro giorno è svenuto in campo il francese Cazaux, poi ricoverato anche se le sue condizioni non destano preoccupazione. Matteo ha usufruito anche di una pausa per ulteriori controlli dopo aver perso il secondo set per 6-3. Quando poi è tornato in campo, è sembrato aver recuperato le forze, ma in alcuni frangenti la sua espressione in viso è parsa molto sofferta.