Billie Jean King Cup, Errani e Paolini ribaltano il risultato contro il Giappone. Rimonta all’italiana: è semifinale

Italia all’inferno e ritorno. E’ subito lotta per le azzurre del tennis impegnate in Billie Jean King Cup a Malaga contro il Giappone. Perché la maglia pesa e tutti gli occhi sono puntati sulla squadra della capitana Garbin, data dai bookies come favorita. La Nazionale va subito sotto con la sconfitta di Cocciaretto, ma poi vince in rimonta grazie a Jasmine Paolini e Sara Errani. Ora è destinazione semifinale (domani) contro la vincente fra Repubblica Ceca e Polonia. Il match d’apertura ai quarti di finale però è da incubo per Cocciaretto. La marchigiana si porta a casa 6-3 il primo set contro Ena Shibahara. Poi piomba nel vortice degli errori. Il dato più clamoroso è quello dei 10 doppi falli: nonostante la grande voglia di lottare cede tra i rimpianti nei parziali successivi con un doppio 6-4. Ci pensa poi Jasmine Paolini a far tornare l’Italia in partita. Il 6-3 6-4 a Moyuka Uchijima è una dimostrazione di forza della numero 4 del mondo. Nel doppio decisivo che si fa sentire il peso dell’oro olimpico. Sara Errani e Jasmine Paolini dominano contro Shuko Aoyama ed Eri Hozum. Uniche sbavature? Un break patito in avvio e uno mentre servono per il match. Ma è un deciso 6-3 6-4 che regala la semifinale all’Italia.