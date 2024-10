Tennis, Bolelli-Vavassori in trionfo a Pechino: battuti Heliovaara e Patten

Pechino, 2 ottobre 2024 – Al primo turno di Wimbledon era andata diversamente, con una sconfitta, ma in finale a Pechino Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno trionfato riscattandosi. La coppia azzurra ha vinto il torneo Atp 500 cinese battendo in finale Heliovaara-Patten, i due che a Londra li avevano estromessi al primo turno. Un grande torneo quello di Bolelli, bolognese, e Vavassori, torinese, capaci di vincere il terzo titolo dell’anno e avvicinando così le qualificazioni alle Finals di Torino (il torneo finale con le migliori otto coppie al mondo). Percorso netto quello della coppia azzurra che ha prevalso al super tiebreak nella finale contro il finlandese Heliovaara e il britannico Patten, sconfitti in rimonta per 4-6 6-3 10-5. Terzo titolo stagionale dopo Buenos Aires, su terra, e Halle, sull’erba, da lì la delusione di Wimbledon dove gli azzurri erano partiti con grandi ambizioni salvo poi essere subito eliminati.

Tutto dimenticato in Cina perché la coppia azzurra di Davis è stata implacabile fin dai primi turni con le vittorie sui cinesi Zhou e Aoran, poi su Martinez e Bublik nei quarti e su Mektic e Koolhof in semifinale, quest'ultima coppia tra le migliori al mondo. Insomma, il viaggio verso le Finals per Bolelli e Vavassori parte nel migliore dei modi e ora sono al terzo posto della classifica Race con 5360 punti, con ‘soli’ 250 punti da conquistare per guadagnare aritmeticamente un posto al master finale di Torino. Per Andrea Vavassori è il sesto titolo di doppio della carriera perché prima di giocare con Simone Bolelli aveva trionfato a Cagliari nel 2021 in coppia con Sonego, a Santiago del Cile nel 2023 in coppia con Andrea Pellegrino e con il brasiliano Marcelo Demoliner sempre nel 2023 a Marrakech.

Per il bolognese Simone Bolelli tredicesimo titolo di doppio della carriera con 5 compagni diversi. Sei titoli li ha vinti con Fabio Fognini, altri tre con l’argentino Maximo Gonzalez e uno a testa con Andreas Seppi e Horacio Ceballos. Va anche ricordato che a Pechino potrebbe esserci doppietta italiana considerato che pure Jannik Sinner si è qualificato per la finale e affronterà l’eterno rivale Carlos Alcaraz.