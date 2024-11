Bolelli-Vavassori, sfuma il sogno alle Finals: Arevalo-Pavic in semifinale

Torino, 15 novembre 2024- Sfuma il sogno semifinale – e anche di più – per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, eliminati dalle Atp Finals di Torino. Il duo azzurro ha ceduto solo al super tiebreak alla coppia più forte del mondo, Arevalo-Pavic, che quest’anno aveva battuto per tre volte i nostri, compresa la finale del Roland Garros. Simone e Andrea però sono andati molto vicini all’impresa. Perso il primo set 3-6, i nostri hanno accelerato nel secondo dando spettacolo ed esaltando la platea dell’Inalpi Arena. Però, sul 5-0, ‘Wave’ e Simone hanno perso ritmo, facendosi rimontare dopo i due break messi a segno. Ma sono comunque riusciti a portare a casa il parziale per 6-3. Nel super tiebreak, il salvadoregno e il croato si sono ricordati di essere i più forti al mondo. 10-3 il punteggio nel gioco decisivo, quello che ha visto i nostri sbagliare troppo senza essere sostenuti dal servizio. Nell’altra partita di doppio del pomeriggio, una vera impresa, anche se inutile alla fine. A 44 anni e 8 mesi l'indiano Rohan Bopanna si è guadagnato il titolo di tennista più anziano a vincere una partita (singolo o doppio) nella storia delle Atp Finals. Assieme all'australiano Matthew Ebden ha vinto in tre set contro i tedeschi Krawietz/Puetz. Nonostante il successo, però, la coppia indo-australiana è stata eliminata dal torneo. Bopanna è nato il 4 marzo 1980 a Bangalore, in India. Gli incroci di semifinale per il titolo delle Finals. Kravietz-Puetz contro Purcell-Thompson, Heliovaara-Pattern contro Arevalo-Pavic.