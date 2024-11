Sinner è già in semifinale alle Atp Finals

Torino, 14 novembre 2024 – Sinner è matematicamente in semifinale alle Atp Finals. Il primo set vinto da De Minaur (7-5) su Fritz regala all’azzurro la qualificazione ancora prima di scendere in campo (oggi alle 20.30) contro Daniil Medvedev. Nella peggiore delle ipotesi, in caso di sconfitta 0-2 contro il russo, Jannik sarà secondo nel girone Nastase. L’obiettivo è però quello di piazzarsi in testa. E non è un segreto il fatto che Sinner punti a vincere il torneo dopo la delusione dello scorso anno, quando perse in finale contro Djokovic. Intanto è stato premiato come numero 1 del ranking mondiale alla fine del 2024.

Oggi Sinner-Medvedev

Stasera alle 20.30 (diretta tv su Rai 2 oltre che su Sky Sport 1) va in scena la 15esima sfida tra Sinner e Medvedev: finora il bilancio è di perfetta parità con 7 match vinti da ciascuno. Il nativo di San Candido si è aggiudicato sette delle ultime otto partite. Nel mezzo, a luglio, la sconfitta ai quarti di Wimbledon, che ha interrotto la striscia positiva. Sinner si è rifatto vincendo agli Us Open e poi a Shanghai, sempre ai quarti.

"Sento che tatticamente so cosa devo fare – ha dichiarato alla vigilia della sfida Medvedev – L'unico problema è che il ragazzo gioca davvero bene, tu puoi fare il miglior match possibile tatticamente o a livello di tennis e puoi comunque perdere. Questa è la realtà e non è una realtà facile”.

Fritz-De Minaur

Dopo aver ceduto il primo set e regalato matematicamente la semifinale a Sinner, Taylor Fritz rimonta De Minaur e lo batte al terzo set, avvicinandosi alle semifinali. Al termine di un match molto combattuto e durato due ore e otto minuti (il più lungo finora al 'torneo dei maestri'), il punteggio finale è stato 5-7, 6-4, 6-3 per l’australiano.

Ora Fritz dovrà attendere il risultato della sfida Sinner-Medvedev per conoscere il suo destino (se vince il russo in due set è eliminato). Il match è stato giocato sul filo dell'equilibrio, spezzato solo da brevi passaggi a vuoto dei due contendenti. L'australiano ha puntato sulle variazioni di ritmo, l'americano ha cercato di imporre il suo ritmo da fondo campo. Nel primo set De Minaur ha approfittato di alcuni errori dell'avversario sul 5-5 per strappare il servizio e chiudere 7-5. Lo stesso ha fatto Fritz nel secondo set, vincendo il game decisivo sul 5-4. Al terzo set, infine, lo statunitense ha fatto il break nel quarto game e ha conservato il vantaggio fino al 6-3 finale.