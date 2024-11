Sinner, oggi c’è Medvedev. A che ora gioca: in tv anche in chiaro

Torino, 14 novembre 2024 - Ultima fatica del girone Nastase delle Nitto Atp Finals 2024 per Jannik Sinner, che dopo aver sconfitto Alex de Minaur e Taylor Fritz si trova ad affrontare Daniil Medvedev. Il russo finora ha raccolto una vittoria contro De Minaur e una sconfitta contro Fritz. L'azzurro vuole guadagnarsi l'accesso alle semifinali, possibilmente da capoclassifica.

Sinner-Medvedev ai quarti di finale degli Us Open 2024 (Getty Images via AFP)

Per riuscire in questo obiettivo deve battere il numero quattro del mondo oppure, in caso di sconfitta, sperare che Fritz abbia la meglio rispetto a De Minaur. Il nativo di San Candido sarà qualificato da secondo invece se non dovesse riuscire a superare Medvedev e se De Minaur mandasse al tappeto Fritz oppure se perdesse 2-0 e Fritz battesse 2-1 de Minaur. Si andrà al conteggio dei game se Sinner dovesse cedere il passo all'avversario per 2-0 e Fritz si imponesse con il medesimo risultato ai danni di De Minaur.

Quella in programma a Torino sarà la 15esima sfida fra Sinner e Medvedev, con il bilancio in perfetta parità, con sette successi per parte. Gli ultimi due duelli se li è aggiudicati l'italiano: nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai per 6-1, 6-4 e nei quarti di finale dello scorso Us Open con il punteggio di 6-2, 1-6, 6-1, 6-4. Assolutamente particolare l'andamento di questa rivalità: il nostro portacolori ha conquistato sette delle ultime otto partite, mentre l'avversario ha festeggiato, oltre che in occasione dello scorso Wimbledon, nelle prime sei, rivelandosi inizialmente una vera e propria bestia nera per l'azzurro. La prima volta che i due si sono affrontati risale al secondo turno di Marsiglia 2020, quando il classe 2001 si è dovuto arrendere nonostante un clamoroso primo set. Medvedev ha infatti centrato il successo con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-2. Niente da fare per Sinner neppure l'anno dopo, sempre a Marsiglia, con il rivale a imporsi nei quarti di finale per 6-2, 6-4. Nel 2021, l'italiano e il russo si sono incontrati in una seconda occasione: alle Atp Finals di Torino e per un soffio all'altoatesino non è riuscita l'impresa (anche un match point per Jannik), ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca per 0-6, 7-6, 7-6. All'Atp 500 di Vienna, Sinner e Medvedev si sono scontrati nei quarti di finale del 2022, quando il nativo di San Candido si è arreso per 6-4, 6-2. Le ultime sconfitte patite dall'azzurro, prima di quella allo scorso Wimbledon, risalgono al 2023 e sono state anche quelle più dolorose, in quanto arrivate in finale: per la precisione nell'atto conclusivo dell’Atp di Rotterdam (5-7, 6-2, 6-2) e in quello del Masters 1000 di Miami (7-5, 6-3). Nella finale di Pechino del 2023, ecco il primo squillo di Sinner, che ha steso l'avversario con un doppio 7-6. Sempre nel 2023, Medvedev è andato ko anche nell'atto conclusivo dell'Atp 500 di Vienna (successo di Jannik per 7-6, 4-6, 6-3) e soprattutto nella finale delle Atp Finals, vinta dall'italiano per 6-3, 6-7, 6-1. L'affermazione più bella del 22enne è però quella arrivata quest'anno nella finalissima dell'Australian Open, con Sinner capace di rimontare due set di svantaggio, festeggiando (con il risultato di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3) il primo Slam della carriera. Sorriso Jannik anche nella semifinale di Miami: successo di Sinner per 6-1, 6-2. Il penultimo confronto diretto in ordine cronologico è andato a Medvedev, che ha eliminato Sinner ai quarti di finale di Wimbledon: 3-2 (6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3) per il russo.

Nel 2023, Sinner ha partecipato per la prima volta in carriera alle Atp Finals. Nei primi quattro match, Jannik ha ottenuto altrettanti successi, sconfiggendo nell'ordine Tsitsipas, Djokovic, Rune e Medvedev. Un ruolino di marcia che gli ha permesso di raggiungere la finale, persa di fronte a Djokovic (6-3, 6-3 in favore del serbo).

Il match fra Sinner e Medvedev è in programma oggi, giovedì 14 novembre, e comincerà alle 20:30. Sarà possibile seguire il match in chiaro su Rai Due. L'incontro sarà trasmesso anche da Sky sul canale Sky Sport Uno. La partita sarà disponibile pure in live streaming su Rai Play, Now e Sky Go, applicazioni queste ultime due dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

