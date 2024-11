Sinner sfida la Nazionale, in tv sarà come un derby

Torino, 13 novembre – Jannik Sinner sbaraglierà il campo anche nello share televisivo, o il calcio, con l’Italia che sfiderà il Belgio, riuscirà a spuntarla sul tennista più forte del pianeta che sta dando lezioni a tutti anche alle Atp Finals di Torino? Giovedì sera, sul piccolo schermo, si giocherà un derby sportivo emozionante. Il tennista numero uno al mondo giocherà alle 20.30 contro il russo Daniil Medvedev il terzo match del girone, e la partita sarà trasmessa in chiaro da RaiDue oltre che su Sky per gli abbonati. Un quarto d’ora più tardi, a Bruxelles, gli azzurri del ct Spalletti avranno l’esame Belgio in Nations League: una gara chiave contro Lukaku, che può già darci il pass per i quarti (ci basta un pari), in programma alle 20.45 sulla rete ammiraglia del servizio pubblico, RaiUno. "Gli orari non li scegliamo noi ma credo sia il giusto premio per come la Rai rimane sempre presente sul mercato dei diritti Tv di alto livello", commenta il direttore di RaiSport, Iacopo Volpi. Sulla contemporaneità ha scherzato lo stesso Sinner auspicando che "sia una bella giornata per il tennis e anche per il calcio".

La sfida tv in chiaro tra la Nazionale e Sinner, sia pure su emittenti diverse (Rai e Super tennis), ha avuto un precedente il 6 settembre scorso e andò bene a entrambi. Spalletti vinse a Parigi contro la Francia in Nations League e il numero uno del mondo piegò l'inglese Jack Draper. Andarono benissimo anche gli ascolti: 5.567.000 spettatori pari al 31.1% di share per gli azzurri, 1.561.000 spettatori per Sinner così suddivisi: 817.000 su Sky Sport e 744.000 su Supertennis.