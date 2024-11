Atp Finals, Bolelli-Vavassori ko: ora la semifinale in palio contro Arevalo-Pavic

Torino, 13 novembre – Hanno dato fondo a tutta la propria qualità in campo, ma è arrivata la prima sconfitta alle Atp Finals per Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Sul veloce della Inalpi Arena di Torino, la coppia azzurra si è arresa ai tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, vincenti in due set con il punteggio di 7-5 6-4. Il pubblico di Torino ha sostenuto i nostri, capaci di lottare ad armi pari e con grande determinazione nelle fasi iniziali di entrambi i parziali. Ma poi i tedeschi hanno avuto il sopravvento, dimostrando una copertura della rete di maggiore efficienza. Puetz, in particolare, non ha sbagliato quasi nulla, mentre il compagno, con i suoi lob, ha avuto l’effetto di togliere ritmo ai due azzurri. Nulla è perduto per loro, però, al torneo dei Maestri che li aveva visti vincere all’esordio contro Bopanna-Ebden. Venerdì c’è un match da dentro o fuori per assicurarsi la semifinale. Certo non sarà facile prevalere sulla coppia formata da Marcelo Arevalo e Mate Pavic, numero uno della Race e già vincenti su Bopanna-Ebden per 7-5, 6-3. Vavassori e Bolelli, quest’anno, sono stati battuti da loro già in finale al Roland Garros, e prima in semifinale a Roma e nei quarti a Montecarlo. Ma qui può essere diverso, siamo sul cemento e il pubblico di Torino è tutto per i nostri nella sfida contro l’argentino e il croato.