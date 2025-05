Atp Roma 2025: Musetti e Passaro in campo domenica. Programma e orari tv degli Internazionali

Roma, 10 maggio 2025 – Una domenica di tennis tutta da seguire al Foro Italico di Roma. Due appuntamenti da non perdere nel singolare maschile e due appuntamenti da non perdere nei tabelloni di doppio. In campo, infatti, Lorenzo Musetti nei sedicesimi contro Brandon Nakashima e Francesco Passaro contro il russo Karen Khachanov, ma non solo. Nel doppio femminile tornerà la coppia campionessa olimpica composta da Paolini-Errani e in quello maschile derby azzurro tra i fratelli Berrettini opposti a Sonego-Musetti. Vediamo nel dettaglio il programma.

Il programma e gli orari tv

Il programma sul campo centrale si apre alle ore 11 con il match femminile tra Sabalenka e Kenin e a seguire ci sarà proprio la partita di Musetti con Nakashima. Palcoscenico prestigioso per il numero 2 italiano che potrà sfruttare il calore del pubblico di casa, con orario di inizio approssimativamente attorno alle 13. Due i precedenti tra i giocatori, ma entrambi sul veloce. Agli Us Open dello scorso vinse lo statunitense in quattro set mentre al Queen’s di Londra a giugno 2024 vittoria al terzo set di Musetti. Lorenzo è approdato al terzo turno dopo aver battuto Virtanen in maniera agile, mentre Nakashima ha beneficiato del ritiro dell’australiano Thompson. Lo statunitense, non esattamente uno specialista della terra, arriva al torneo dopo la sconfitta negli ottavi di finale di Madrid contro Daniil Medvedev, torneo in cui Musetti si è spinto fino alla semifinale. Il vincente del match affronterà in ottavi proprio il vincente della partita tra Medvedev e Popyrin. Diretta su Sky Sport Tennis, canale 203, e in streaming su Sky Go.

Francesco Passaro è stato invece inserito come quarto match sulla Grand Stand Arena dopo Fils-Tsitsipas, partita che si preannuncia combattuta, Gauff-Linette e Rybakina-Andreescu. Indicativamente la partita dell’azzurro contro Khachanov potrebbe iniziare tra le 16 e le 17. Non ci sono precedenti tra i due. Il russo a Madrid non ha mostrato grande condizione con la sconfitta ai sedicesimi contro Paul e al primo turno ha avuto la meglio di Burruchaga al terzo set. Passaro ha invece prima battuto Tseng e poi il bulgaro Dimitrov, conquistando una partita contro pronostico. Il vincente di questa partita affronterà il vincente del match tra Alcaraz e Djere. Diretta sempre su Sky Sport Tennis, 203, e in streaming su Sky Go.

In campo anche i doppi. Come ultimo match sulla Supertennis Arena, quindi verso la sessione serale, ci sarà il derby azzurro tra i fratelli Berrettini e la coppia Musetti-Sonego valevole per i sedicesimi di finale. Domenica toccherà anche a Paolini-Errani che giocheranno attorno alle 14 contro Fernandez e Putintseva.