La nuova vita di Diego Forlan: ora fa il tennista nei challenger

Bologna, 14 novembre 2024 – C’è chi decide di tornare al professionismo nel suo sport, le recenti storie di Marcel Hirscher e Lindsey Vonn lo insegnano, ma c’è anche chi decide di intraprendere una nuova carriera in un’altra disciplina. E’ il caso di Diego Forlan, ex attaccante uruguaiano, tra le altre, di Atletico Madrid e Inter, uno di quelli che spesso la sbatteva dentro. Il suo curriculum è niente male, partendo dal Manchester United, passando dal Villareal, all’Atletico Madrid e all’Inter (stagione 2011/2012), sua ultima grande squadra prima di chiudere la carriera tra Penarol, Mumbai e Kitchee. Tanti anche i gol, 74 con i colchoneros in 4 anni, 54 con il sottomarino giallo in tre, ma solo due con l’Inter dove, verso fine carriera, non ha sfondato. Ora di carriera ne ha un’altra, non segna più gol ma mette a referto smash, dritti e rovesci.

Forlan in doppio sul Challenger Tour

All’età di 45 anni, dunque, Diego Forlan ha deciso di intraprendere una carriera agonistica nel tennis. Il suo debutto è avvenuto nella notte di mercoledì quando in doppio, assieme all’argentino Federico Coria, ha incontrato Boris Arias e Federico Zeballos nell’Uruguay Open. La partita non è andata bene, la sconfitta è arrivata in meno di un’ora per 6-1 6-2, ma gli spalti erano pieni e il sostegno del pubblico rilevante. Un paio di colpi Forlan li ha messi a segno, bello uno smash a inizio partita, ma per competere nel Challenger Tour c’è ancora lavoro da fare. Non è dato sapere se Forlan voglia davvero ritagliarsi una carriera medio lunga con la pallina e la racchetta, ma di sicuro, da buon uruguaiano, proverà a far del suo meglio, anche se è difficile alzare i trofei prestigiosi che ha alzato nel calcio. Forlan ha infatti vinto una Copa America con la nazionale, mentre con i club ha vinto una Premier League nel 2003, una Community Shield e una Coppa d’Inghilterra, mentre a livello internazionale ha alzato una Europa League con l’Atletico Madrid nel 2010 e la successiva Supercoppa Europea. Non è andata altrettanto bene da allenatore, infatti la sua esperienza nel 2020 al Penarol si è conclusa con un esonero. Ora c’è il tennis, sport che in Uruguay non ha prodotto gli stessi campioni del calcio. Forlan, nella storia, non è l’unico ad averci provato. Qualche anno fa anche Paolo Maldini si cimentò in doppio sul circuito minore, senza ottenere particolari risultati, mentre a livelli più alti va ricordato Michael Jordan, che ad un certo punto della sua carriera decise di lasciare il basket per dedicarsi al baseball, dove venne ingaggiato dai Chicago White Sox. Ma dopo un anno e mezzo decise che non era aria… Leggi anche - Tennis, Sinner è già in semifinale alle Finals