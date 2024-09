Campionati nazionali under 12 femminile a squadre sui campi in terra rossa dello Sporting. La Meridiana di Formigine trionfa a Segrate La Meridiana vince il campionato nazionale Under 12 femminile a squadre di tennis, battendo il Tc Santa Margherita in una finale emozionante. Sofia Foggia e Carlotta Arginelli si confermano come giocatrici di punta.