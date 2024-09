Challenger di Genova, tre eliminati in un colpo. A casa i lombardi Napolitano, Ruggeri e Arnaboldi

Arrivano tre eliminazioni immediate per i lombardi impegnati questa settimana sul circuito challenger.

La terra battuta del circolo di Valletta Cambiaso a Genova sta ospitando un torneo riservato agli specialisti sul rosso. Ad avere maggiori rimpianti è Federico Arnaboldi: il brianzolo ha ceduto a Francesco Passaro per 6/7(5), 7/6(10), 6/2, ma nel secondo set ha avuto due matchpoint nel tie break, e sul primo ha lasciato passare un passante della disperazione del perugino quando bastava appoggiare il colpo nel campo avversario, con la palla che è ricaduta ben al di dentro della linea di fondocampo. Da quel momento Arnaboldi è uscito mentalmente dalla partita. Continua invece l’estate infelice di Stefano Napolitano e Vincent Ruggeri: il milanese d’adozione ha ceduto al novarese Giovanni Fonio per 6/4, 7/6(4) in una sfida ricca di alti e bassi, il bergamasco ha infilato la settima sconfitta negli ultimi dieci disputati, cedendo in questa occasione a Stefano Travaglia per 6/3, 6/2.

Silvio De Sanctis