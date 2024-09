Us Open 2024, Errani e Vavassori in finale. La prima coppia azzurra nella storia del doppio misto

Roma, 4 settembre 2024 - Sara Errani e Andrea Vavassori in finale allo US Open 2024. I due tennisti azzurri hanno battuto in semifinale gli statunitensi Tyra Grant e Aleksandar Kovacevic 6-3 7-5, diventando così la prima coppia interamente italiana in una finale Slam di doppio misto nella storia del tennis.

Ad attenderli per la sfida valida per il titolo ci saranno Taylor Townsend e Donald Young, che hanno eliminato 6-3 6-4 l'indonesiana Aldila Sutjadi e l'indiano Rohan Bopanna. Townsend è anche in semifinale in doppio femminile, puntando così a vincere due titoli in questa edizione dello US Open.

Prima di Errani e Vavassori solo altri tre italiani erano approdati a una finale di doppio misto nelle Major, ma sempre con il compagno straniero: i due successi di Nicola Pietrangeli al Roland Garros del 1958, assieme alla britannica Shirley Bloomer, quello di Raffaella Reggi agli Us Open del 1986, con lo spagnolo Sergio Casal. Senza dimenticare la finale persa, la prima di sempre nei Major, da Uberto De Morpurgo, con la statunitense Elizabeth Ryan, contro le due leggende francesi Suzanne Lenglen e Jean Borotra.