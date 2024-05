Debacle Nole, è la chance di Sinner. Roma perde un altro campione. E Jannik può diventare numero 1 senza giocare al Roland Garros

Quella borraccia caduta dagli spalti e la ferita alla testa del re del tennis. Un nefasto entrée d’eliminazione dal torneo di Novak Djokovic, ieri appena 5 game contro il cileno-rivelazione Tabilo, che vince 6-2, 6-3 davanti al pubblico incredulo del centrale. Nel tabellone si aprono praterie per incoronare il re del Foro e aumentano le chance di Sinner di diventare numero 1 al Roland Garros...anche senza giocare. Possibile, sì, ma solo se il serbo si fermerà prima della finale. Prima però c’è da capire come sta il sovrano del tennis mondiale. Sabato – dopo la botta della sera prima – si era presentato ai campi scherzando: casco in testa, selfie e autografi con la folla, insomma tutto ok. Ma dopo il match di ieri qualche dubbio viene: "Sotto forte stress, è stato piuttosto brutto, non in termini di dolore, ma in termini di equilibrio – spiega il serbo –. Non avevo alcuna coordinazione. Ero un giocatore completamente diverso da quello di due sere fa. Devo fare controlli medici e vedere cosa sta succedendo". Un altro campione con le ossa rotte in quelli che sono forse i giorni più neri dei tennisti al top. Fra Alcaraz acciaccato, Nadal che fatica a tornare al top e Sinner impegnato nel recupero dell’infortunio all’anca al J Medical. A proposito, il 22enne di Sesto Pusteria, potenziale nuovo numero uno del mondo, potrebbe essere aiutato dalla matematica. Con il ko del serbo contro Tabilo, Jannik guadagna terreno nei confronti di Nole, che col ko odierno perde diversi punti. Al termine del Roland Garros Djokovic avrà 7860 punti e Sinner ne avrà (anche senza giocare) 8725. Dunque sono 865 i punti di vantaggio a favore di Sinner che il serbo può ’colmare’ solo raggiungendo la finale. A Jannik, dovesse giocare, basteranno i quarti, pure in caso di finale di Novak.

Dicevamo delle praterie nel tabellone. Dalla parte di Djokovic (eliminato) Khachanov ha veramente l’occasione di arrivare in finale: sulla carta il tennista più pericoloso può essere il giovanissimo americano Ben Shelton (12 Atp). L’altra metà del tabellone vede condensati Rune, Zverev, Tsitsipas e Medvedev. Sì, proprio il russo campione lo scorso anno, diventa a questo punto il principale favorito. Ma non solo, ha l’occasione di rovinare la festa a per il numero 1 a Sinner. Se il russo raggiunge la finale a Roma e poi vince Parigi arriva 8835 punti: unica soluzione che gli permette di sorpassare Jannik ( il vantaggio aumenterebbe se il russo centrasse Roma e Parigi). Ma non c’è dubbio che l’azzurro Slam voglia conquistarselo sul campo.

Gli altri azzurri. Ieri Francesco Passaro si è arreso in tre set (6-4, 6-7, 6-7) a Borges. Avventura finita anche per Luciano Darderi, sconfitto da Zverev in due set (7-6,6-2). Oggi tocca alle 14,30 a Stefano Napolitano contro Nicolas Jarry.