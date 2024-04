"Derby azzurro in terra rossa marocchina: Berrettini e Sonego pronti alla sfida al terzo set"

Si fa bollente la terra rossa marocchina. Si allineano i pianeti, e due battaglie al terzo set portano dritte al super derby azzurro fra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego all’Atp 250 di Marrakech. Sfuma invece il potenziale scontro tricolore fra Cobolli e Fognini: il toscano si è arreso al russo Kotov per 6-1, 7-6. Match maratona vincente invece per il ligure: 7-6, 2-6, 6-4 a Djere.

Buona la seconda invece per Berretto: dopo la vittoria di primo turno contro il tennista naturalizzato kazako Aleksandr Schevchenko, il romano ha battuto anche lo spagnolo Munar, amico e pupillo di Nadal per 6,4 – 4,6 – 6,3. L’iberico è a suo agio sulla terra marocchina, un vero e proprio terreno di caccia, ma Matteo è bravo a far valere pesantezza di palla e accelerazioni. Con il primo break dell’incontro Matteo fa subito suo il primo set. Poi un piccolo blackout nel secondo parziale permette a Munar di pareggiare i conti. Berrettini però, nonostante la poche partite nelle gambe dopo il ritorno dall’infortunio, riesce a strappare la battuta all’avversario sul 4 pari del set decisivo.

Sempre ieri, ma con più fatica del previsto, Lorenzo Sonego ha staccato il pass per i quarti di finale alla sua prima partita senza coach Gipo Arbino. Il 28enne torinese, n° 61 del ranking e quarto favorito del seeding, ha debuttato direttamente al secondo turno – come tutte le prime quattro teste di serie – superando in rimonta per 1-6, 6-3, 6-4, in due ore e 19 minuti, l`indiano Sumit Nagal, n° 95 ATP. Nagal che agli Australian Open si era reso protagonista di una vera a propria favola sportiva. Presentatosi allo slam con 900 euro sul conto, si era issato fino a oltre le qualificazioni, battendo Bublik al primo turno.

Domani sarà quindi derby azzurro fra Berrettini e Sonego: i due si sono affrontati 5 volte, i precedenti pendono per 3-2 dalla parte del romano.

Nella notte ha vinto anche Sara Errani al Wta di Bogotà per 6-2, 4-6, 6-4 su Sorribes Tormo.

g. t.