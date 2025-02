Doha, Paolini esce agli ottavi. La Ptpa è con Sinner: "Situazione ingiusta»

Gli ottavi di finale si confermano un vero ostacolo per Jasmine Paolini in questo inizio di 2025. Dopo l’uscita di scena all’Open d’Australia, allo stesso punto del torneo la numero 4 Wta si è fermata anche a Doha, eliminata dalla lettone Ostapenko (n.37 Wta) 6-2. 6-2. Tra gli uomini, nell’Atp 250 di Marsiglia, Lorenzo Sonego vola ai quarti per la rinuncia del francese Van Assche, influenzato. Ora il torinese incontrerà uno fra il kazako Alexander Bublik e il francese Ugo Humbert. Intanto, sul caso di positività di Jannik Sinner, Ahmad Nassar, direttore esecutivo della Ptpa (Professional Tennis Players Association), ha definito "ingiusta" la situazione del n. 1 "coinvolto in una disputa politico legale tra l’Itia e la Wada".