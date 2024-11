Errani e Paolini, niente semifinale: Chan-Kuder vincono in rimonta la maratona alle Finals 3-6, 7-6, 11-9

L’obiettivo non è stato raggiunto, superare la fase a gironi: Sara Errani e Jasmine Paolini non potranno affrontare le semifinali delle Wta Finals di Riad, sconfitte nella gara decisiva da Chan e Kudermetova in rimonta in tre set.

Nella sfida della verità le due azzurre, che in estate hanno vinto la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo in coppia, erano partite bene contro il binomio formato dalla taiwanese Chan Hao-ching e dalla russa Veronika Kudermetova, nell’ultima gara della fase a gironi del doppio femminile. Le due coppie arrivavano a questa sfida con la stessa situazione di classifica, una vittoria e una sconfitta. Le azzurre hanno vinto il primo set 6-3, si sono viste annullare due matchpoint sul 5-4 nel secondo, poi sono andate 6-5 subendo il break a zero sul servizio della Errani. Al tie-break, le avversarie si sono portate sul 6-2 per il primo setpoint, chiudendo 7-3 e rimandando tutto al terzo set con la formula del supertie-break. Le rivali sono andate subito avanti 3-1, approfittando della visibile stanchezza delle italiane, poi 5-1 quando l’orgoglio delle due azzurre ha permesso di riagganciare il 5-5. Doppio fallo della Errani con servizio da sotto sul 6-6, volée di rovescio della russa per l’8-6, 9-6 dopo uno scambio infinito per la Paolini e tre matchpoint per le avversarie: volée di rovescio della Errani e 9-7, errore della russa per il 9-8, errore Kudermetova e 9-9. Chan pronta a rete, 10-9 e quarto matchpoint sul servizio Errani: volée incrociata e sconfitta per le azzurre 11-9 al supertie-break.

In semifinale molto probabilmente Chan e Kudermetova se la dovranno vedere contro la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe, che martedì avevano battuto le azzurre 6-1, 6-7, 9-11. Una partita che dimostra l’equilibrio di forze tra le avversarie.

Nel torneo del singolare, la numero 2 del mondo Iga Swiatek, campionessa in carica, è stata eliminata dopo la vittoria di Barbora Krejcikova contro Coco Gauff, con il punteggio di 7-5, 6-4. A quel punto è stato inutile per la polacca battere la russa Daria Kasatkina (6-1, 6-0). Krejcikova ha chiuso così in testa il girone arancione e domani affronterà in semifinale la cinese Qinwen Zheng, mentre Gauff, seconda del girone, sfiderà la n.1 del mondo Aryna Sabalenka.