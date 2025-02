Errani e Paolini senza fine. Prossima missione Doha

È più forte di loro: le nostre ragazze d’oro non riescono proprio ad arrendersi. Chi pensa che aver vinto le Olimpiadi possa aver fatto calare di un grammo la fame di Jasmine Paolini e Sara Errani dovrebbe guardarsi il finale del terzo set, il super-tiebreak con cui le due azzurre campionesse dei Giochi hanno centrato ieri l’accesso alla finale del torneo di doppio di Doha.

Oggi se la vedranno con la cinese Jiang e la taiwanese Wu (13.30, Sky), ma ci arrivano col morale all’insù vista la prodezza messa a segno ieri in semifinale del primo 1000 di stagione: le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider si sono arrese 4-6 7-6 (2) 11-9, due tie-break che già da soli dimostrebbero nervi saldissimi. Anche di più se si pensa che Jasmine e Sara hanno annullato un setball nel secondo set sul 5-4 per le avversarie, ma soprattutto altri due sul 9-7 per le russe nel supertiebreak del terzo, chiuso con un filotto di quattro punti. Probabilmente la prossima volta Andreeva e Shnaider si daranno malate, se dovranno affrontare le due formiche atomiche azzurre: erano loro le avversarie anche nella finale dei Giochi, che pure si risolse al super-tiebreak nel terzo (allora 10-7).

Nel singolare invece in finale contro Anisimova ci sarà Jelena Ostapenko, che negli ottavi aveva eliminato la Paolini e ieri ha battuto Iga Swiatek 6-3 6-1.

A Dubai invece Lucia Bronzetti, numero 56 del mondo dopo la finale disputata a Cluj, ha perso ieri 6-1 6-2 contro la cinese Shuai Zhang.

Aspettando che Jannik Sinner debutti proprio a Doha (oggi è previsto il sorteggio del tabellone, in questi giorni pubblica video dei suoi allenamenti in Qatar), dall’altra parte del mondo ieri sono andati avanti sia Matteo Arnaldi in Florida che Lorenzo Musetti in Argentina, anche se poi il carrarino si è ritirato per un problema al polpaccio dopo aver battuto a Buenos Aires 6-2 6-3 il francese Moutet (66). Musetti avrebbe dovuto affrontare nella notte italiana lo spagnolo Pedro Martinez, ma ha dovuto dare forfait. A Delray Beach Arnaldi, n.38 del mondo, ha battuto in tre set il giovanissimo statunitense Leonard Tien (82), con il punteggio di 7-6 4-6 7-6.

Sconfitta per Lorenzo Sonego nell’atp 250 di Marsiglia, battuto dal francese Humbert con un doppio 6-4 nei quarti. In semifinale Humbert sfiderà Zizou Bergs, che ha battuto per ritiro il cinese Zhizhen Zhang, costretto al forfait per problemi fisici sul punteggio di 7-5 in favore del belga.