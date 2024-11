Finals, Jas ko con Zheng: ora il doppio. Jannik, c’è il sorteggio. Paolini, una giornata no. Torino pazza per Sinner

La parziale consolazione: questa Zheng, oro olimpico a Parigi, ora è quasi ingiocabile. Però Jasmine Paolini si aspettava ben di più, dal match che ieri, in caso di vittoria, l’avrebbe proiettata nella storia quale unica azzura di sempre ad approdare alle semifinali delle Finals Wta in singolare. Niente da fare: la 22enne cinese, ieri a Riad, ha strapazzato la toscana numero 4 al mondo, infliggendole un 1-6, 1-6 che non dà alcuno spazio a interpretazioni alternative a quella del dominio. Zheng vola in semifinale, così come Sabalenka prima del Girone Viola e ieri sconfitta in modo indolore da Rybakina.

Jas è giunta al grande appuntamento arabo in una forma relativa, con tanto di fastidio al piede sinistro che non ha certo aiutato. Ieri ha sofferto su tutta la linea, a partire da un servizio che le ha dato solo il 45 per cento dei punti (il 40 sulla seconda). Molto più solida la longilinea e agilissima Zheng, abile a sfruttare cinque delle otto palle break concesse.

"Sicuramente sono delusa – dice Jasmine – è stato un match in cui non sono riuscita a lottare: facevo tanta fatica, ci ho provato ma ero davvero nervosa perché non riuscivo a trovare una soluzione". La cinese vola in semifinale come seconda del girone dietro alla numero uno Sabalenka, e va 4-0 nei confronti diretti con la nostra.

Però, oggi, Paolini ha un’altra possibilità per provare a scrivere la storia. Insieme a Sara Errani, compagna di trionfo a Parigi, si gioca anche nel doppio l’accesso alle semifinali. Di fronte ci sono contro la taipanese Hao Ching Chan e la russa Veronika Kudermetova.

Sinner, c’è il sorteggio. Oggi a mezzogiorno si conosceranno i gironi delle Atp Finals di Torino al via domenica. Jannik, ieri, dopo l’allenamento con Fritz, ha fatto visita all’Ircss di Candiolo, centro di eccellenza per ricerca sul cancro. La stare del tennis ha promosso l’iniziativa ‘Un Ace per la Ricerca’ di Intesa Sanpaolo e Fondazione Piemontese.