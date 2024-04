Fuori le prime teste di serie. Ruud fa l’impresa con Djokovic. Una finale tutta a sorpresa

Il ragazzo col nome del fantasmino più famoso degli anni ’90 si prende la rivincita sul signore del tennis. Casper Ruud batte Novak Djokovic in una semifinale da cuori forti, si prende la rivincita dopo la sconfitta del 2023 in finale al Roland Garros e giocherà oggi alle 15 il titolo del Master 1000 di Montecarlo contro un’altra sorpresa del torneo. Cadute le prime due teste di serie: il norvegese va a caccia di Tsitsipas che ieri ha eliminato Jannik Sinner e sarà una finale tra le due sorprese del torneo. Talento incontentabile nel braccio del greco (e due titoli di fila conquistati qui), e una grande solidità da parte del norvegese col nome del fantasmino del film Casper. Bravo a restare saldo contro Djokovic: dalla gioia per il 6-4 del primo set al baratro dell’1-6 del secondo, dove il serbo sembra risorgere dalle proprie ceneri. Nell’ultimo parziale spreme fino all’ultima goccia energie fisiche e mentali, sbaglia, Djokovic ne approfitta ma non chiude il match, fino alla zampata del norvegese, che centra il break proprio nell’ultimo game utile.