Gli Australian Open si avvicinano. Bellucci scalda i motori. Prima tappa a Canberra

Parte da una delicata sfida a Martin Landaluce il 2025 di Mattia Bellucci. Il 23enne bustocco, autore nella passata stagione di un salto di oltre 70 posizioni in classifica mondiale che lo hanno portato a ridosso della top-100 (ora è numero 103), occupa la poltrona di ottava testa di serie nel challenger 125 che si gioca sul cemento australiano di Canberra, prima tappa di avvicinamento agli Australian Open, le cui qualificazioni (alle quali è iscritto Bellucci) sono previste da lunedì 6 gennaio.

Dall’altra parte della rete troverà il 18enne spagnolo rampante, che proprio sul finire della stagione ha toccato il best ranking al numero 151 del mondo, e di cui tutti parlano un gran bene dopo il ritiro di Rafael Nadal, come autorevole candidato ad affiancare Carlos Alcaraz per le future conquiste iberiche.

Fra i due esiste un precedente risalente alla finale del challenger di Olbia dello scorso ottobre, che ha visto imporsi Landaluce in due set. L’obiettivo di Mattia nella prima fase della stagione sarà quello di ottenere il maggior numero di punti per sfondare definitivamente la fatidica quota 100 toccata soltanto in un’occasione a novembre.

Fino a maggio i punti da scartare saranno pochini e un paio di bei piazzamenti in manifestazioni dal montepremi importante permetterebbero al tennista che si allena alla Malpensa Tennis Academy di raggiungere il meritato traguardo.

A Nonthaburi, in Thailandia, è invece presente Federico Arnaboldi. Il brianzolo, numero 231 del mondo, è iscritto al primo dei tre challenger 75 consecutivi assegnati alla località dall’Atp e non è stato certo favorito dal sorteggio, che lo opporrà al primo turno al francese Gregoire Barrere, secondo favorito del tabellone e 162 Atp.

Salta invece la trasferta australiana Stefano Napolitano: dopo l’ennesimo stop nello scorso autunno per un’operazione alla schiena, non ha ancora completato il pieno percorso riabilitativo e tornerà sul circuito al termine degli Australian Open, quando il calendario offrirà i primi tornei europei.