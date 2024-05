I gladiatori azzurri lasciano il Foro Italico. Napolitano ko, è l’ultimo ad arrendersi

Anche l’ultimo gladiatore lascia il Foro. Uno scroscio di applausi accompagna Stefano Napolitano fino al tunnel degli spogliatoi, è l’ultimo azzurro a uscire di scena nel tabellone di singolare maschile, ora allineato agli ottavi di finale. Eliminato da Jarry con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-4 dopo più di due ore di gioco, il tennista di biella manca il colpo di teatro al terzo set che aveva fatto vedere due giorni prima contro il cinese Sheng, ribaltando un match da cima a fondo. Una lotta vera col bombardiere cileno, già giustiziere di Matteo Arnaldi al primo turno, oltre che una vera gatta da pelare per il servizio killer e la pesantezza di quella palla scagliata dall’alto dei suoi 2 metri 01.

L’azzurro sparisce, dopo il tabellone femminile, anche da quello maschile. A pesare sul numero delle quote Italia è stato per primo il forfait di Sinner dettato dall’infortunio all’anca. Poi, a cascata, la rinuncia di Berrettini e gli altri azzurri caduti l’uno dopo l’altro: da Sonego a Musetti, da Arnaldi a Cobolli.

Insomma, un torneo in cui è rimasto davvero poco di Italiano a parte la coppia Bolelli Vavassori nel doppio (oggi in campo alle 11 con Bopanna ed Ebden) e il duetto ’rosa’ Errani-Paolini. Segnato dai colpi di scena come la borraccia caduta in testa a Djokovic e l’eliminazione proprio del numero 1 del mondo per mano di un quasi outsider. Giornata insolita anche ieri al Foro: blitz degli ambientalisti di ’Ultima generazione’ che combinano di tutto. Fermano al lungo due match (Keys e Cirstea e un incontro di doppio maschile), fanno invasione di campo gettando vernice bianca e coriandoli. Qualcuno si versa pure del cemento a presa rapida sui piedi, diventando tutt’uno con le tribune del campo Pietrangeli. Gli attivisti, 9 in tutto, sono stati identificati e denunciati per manifestazione non autorizzata, resistenza e lancio di oggetti durante una manifestazione sportiva. La Federazione, inoltre, ha precisato come tutti fossero titolari di un biglietto Ground e che dunque dava accesso anche al Pietrangeli.

Continua intanto la morìa di teste di serie in tabellone. Eliminato ieri sera uno dei favoriti, Holger Rune dall’argentino Sebastian Baez (2/6, 6/2, 6/3). La spunta invece al fotofinish Daniil Medvedev con Medjedovic. Il russo vola agli ottavi col punteggio di 7-6, 6-2, 7-6.