I NUMERI DEL TORNEO. Oltre 200 persone tra atleti e staff il villaggio dei tifosi e nuove tribune

I campi di terra rossa già ci sono, la club house pure, ma il torneo ATP 100 impone di alzare l’asticella. Gli organizzatori del torneo monzese dovranno costruire nuove tribune temporanee, realizzare le infrastrutture tecniche per trasmettere in diretta tutte le partite del cartellone e reclutare una cinquantina di raccattapalle. A conti fatti, saranno circa 200 le persone direttamente collegate al torneo, atleti compresi. Tradotto, per una settimana sarà necessario prevedere il pernottamento di una novantina di persone al giorno. Al club Villa Reale, poi, accanto ai campi sarà allestito anche un villaggio ospitalità che diventerà il cuore pulsante del torneo, per il pubblico e per i partner: un’area dove rilassarsi e socializzare, in un’atmosfera in grado di unire sport, musica, cibo, varie attività e iniziative speciali, pensate per "dare a tutti l’opportunità di sentirsi protagonisti di una settimana da ricordare".

Tra due settimane la presentazione nella Sala degli Specchi della Villa.

M.Galv.