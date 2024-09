I soffitti ospiteranno le immagini di icone del passato, da McEnroe a Federer. Panatta e Pietrangeli: leggende in Galleria Cavour

Il grande tennis? Non solo all’Unipol Arena, ma anche in Galleria Cavour 1959. La Galleria celebra l’evento che terrà con il fiato sospeso gli appassionati di tennis, con un allestimento speciale. Chi sceglierà di fare due passi nel salotto di Bologna si ritroverà a camminare sotto un firmamento di stelle particolari. Le stesse del tennis, appunti, incorniciare in speciali racchette che saranno appese ai soffitti della galleria.

Così, girando per il centro, ci si potrà emozionare rivedendo le immagini e i volti dei personaggi che hanno segnato più di un’epoca. Da Lea Pericoli a Nicola Pietrangeli, fino a John McEnroe. E ancora Adriano Panatta e Andrea Agassi, Rafa Nadal e Nole Djokovic, Pete Sampras e Roger Federer. E gli azzurri di oggi? Ci saranno anche loro. Musetti, Berrettini, Fognini, ovviamente Jannik Sinner e le reginette di Parigi, Jasmine Paolini e Sara Errani.

"Per il secondo anno consecutivo – dice Paola Pizzighini-Benelli, amministratore unico di Magnolia, società proprietaria di Galleria Cavour – Bologna ha l’onore di essere scelta come una delle capitali del tennis mondiale e noi non potevamo che onorare un evento simile".