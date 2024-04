IL TORNEO. Alcaraz si arrende e Sonego rientra

Sonego è il ragazzo fortunato del Master 1000 di Montecarlo. Dopo l’eliminazione per mano di Bautista Agut nel turno decisivo delle qualificazioni l’azzurro di Davis è rientrato ieri nel tabellone principale del torneo del Principato.

Il torinese rientra al posto di Carlos Alcaraz, costretto al forfait dal Masters 1000 dopo aver avvertiro un dolore al braccio. "Ho lavorato a Montecarlo e ho cercato di recuperare fino all’ultimo minuto da un infortunio al pronatore rotondo del braccio destro – scrive lo spagnolo sui social –, ma non è stato possibile e non posso giocare! Non vedevo davvero l’ora di giocare... Ci vediamo l’anno prossimo!".

Il tennista piemontese, ripescato come lucky loser, e debutterà direttamente al secondo turno contro Felix Auger-Aliassime oggi alle 11.