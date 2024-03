Indian Wells, Arnaldi fuori al primo turno. Passa la Paolini

Indian Wells, 9 marzo 2024 - Ha cercato l’impresa Matteo Arnaldi contro Carlos Alcaraz, ma alla lunga la forza dello spagnolo è emersa nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano è sembrato poter fare partita pari con il fenomeno spagnolo, vincendo anche il primo set, ma Carlos è poi rientrato di prepotenza dominando la partita e vincendo con il punteggio di 6-7 6-0 6-1. In campo maschile fuori anche Cobolli contro Baena, mentre nel femminile passa solo la Paolini.

Arnaldi ci ha provato

Non si è nascosto Arnaldi e ha fatto sognare per un'ora di gioco, ma non è bastato. Primo set molto lottato, perché il tennista di Sanremo è costretto ad annullare palla break sull’1-1, ma poco dopo cede immediatamente il servizio e la partita sembra mettersi complicata. Arnaldi è però bravo a sfruttare qualche errore di troppo di Alcaraz e rientra immediatamente per salire fino al 6-5 in suo favore grazie anche a una impronta tattica chiara della partita. Arnaldi ha anche un set point che Alcaraz annulla al dodicesimo game, così si va al tiebreak dove l’italiano sale addirittura 5-2 per poi vedersi rientrare lo spagnolo sul 5-5. Qui Alcaraz spara fuori un rovescio incrociato e allora Arnaldi chiude al punto successivo il primo parziale. Qui, però, finisce sostanzialmente la partita perché Alcaraz non è un campione a caso e ritrova il suo tennis, infatti nel secondo set Arnaldi vince solo 10 punti con un 6-0 eloquente. Non cambia molto nel terzo e decisivo set perché Alcaraz lascia solo un game all’azzurro che dunque capitola per 6-7 6-0 6-1 dopo poco più di due ore di gioco. In campo maschile c’è stata anche l’eliminazione di Flavio Cobolli, sconfitto in due set da Carballes Baena per 6-4 6-4. L’azzurro è stato sfavorito dalle precarie condizioni fisiche visto che era reduce dalla febbre, ha passato due giorni con temperatura a 39, così lo spagnolo ha piazzato il break deciso sul 4 pari del primo, mentre nel secondo era salito fino a 5-2, trovando la reazione di Cobolli fino al 5-4 ma tardiva per poter tornare in partita.

In campo femminile tutto facile per Jasmine Paolini che ha avuto la meglio in due rapidi set di Tatjana Maria, giocatrice propensa ai tagli e alle rotazioni. Troppe categorie di differenza tra le due e alla fine la Paolini ha prevalso nettamente anche se per il prosieguo del torneo dovrà aggiustare un diritto incerto e troppe palle break concesse (8 nella partita in 18 game complessivi). Tra le ragazze sconfitta per Camila Giorgi in una partita di colpo potenti e poca tattica contro Noskova, testa di serie numero 26. Troppi doppi falli per la Giorgi e troppi errori nei punti importanti del secondo set, così l’avversaria ha potuto qualificarsi al terzo turno per 6-3 7-5. Nella tarda serata di ieri è uscita anche Elisabetta Cocciaretto, numero 60 delle classifiche mondiali, battuta da Peyton Stearns, numero 64, per 6-3 6-2 in un’ora e 35.