Indian Wells: Musetti entra in partita tardi e Rune vince in due set

Indian Wells, 11 marzo 2024 - Dopo la bella vittoria nei trentaduesimi contro Shapovalov, il nostro Lorenzo Musetti è chiamato ad alzare ancora di più il livello in questi sedicesimi di finale. Dalla parte opposta della rete ci sarà infatti il numero 7 del ranking Atp Holger Rune. Il danese non ha giocato nel turno precedente contro Raonic, che si è ritirato prima dell'inizio della partita, dunque si tratta del debutto in questa edizione di Indian Wells. Sul centrale Musetti e Rune si daranno battaglia per conquistare un posto agli ottavi.

Primo set

Parte forte Rune al servizio nel primo game, salendo bene a rete e portandosi sullo 0-40. Un doppio fallo di Rune regala un 15 a Musetti, ma poi servizio e rovescio per chiudere il gioco. Un paio di errori gravi di Musetti, per cercare di costringere Rune al dritto, che permettono al danese di conquistare anche il secondo game. Terzo game con Rune che tiene il servizio e lascia a zero Musetti per il 0-3. Si rifà l'azzurro che al servizio lascia andare due ottime prime per il 40-15, poi l'errore in risposta di Rune vale il primo game per Lorenzo. Due prime di servizio perfette per Rune che, di fatto, copia il game precedente di Musetti e si porta sul 15-40, poi l'azzurro è corto in risposta e arriva un dritto imprendibile per l'1-4. Quinto game che si apre con un bel punto di Rune che risponde alla palla corta in avanzamento dell'avversario con un tocco pregevole per lo 0-15, salvo poi sbagliare in risposta sul servizio. Il carrarese spreca due match point, con Rune che fa due grandi risposte e si porta sul 40 pari. Rovescio lungo linea perfetto di Musetti per il vantaggio e poi con il dritto chiude il game, è 2-4. Rune sbaglia la palla corta del primo 15, ma il suo servizio al centro sta mettendo in enorme difficoltà l'azzurro che ancora non è davvero in partita: 2-5. In 34 minuti di gioco Holger Rune porta a casa il primo set con un netto 2-6 giocando molto bene nell'ottavo game e sfruttando qualche errore di troppo di Musetti.

Secondo set

Primo game che finisce subito, con Rune che tiene il servizio e lascia a zero l'avversario. Bel secondo game dell'italiano che annulla ben tre palle break all'avversario e poi porta a casa il punto decisivo. Gioco importante a livello di fiducia, con la speranza che Musetti si sia scrollato un po' di tensione di dosso. Terzo game da oltre sei minuti di gioco con Lorenzo approfitta degli errori del danese per punirlo, con qualche colpo che strappa gli applausi al centrale. Ma alla fine Rune annulla due palle break e ne esce con un'ottima prima di servizio per l'1-2. In questo momento della partita, il classe 2003 di Gentofte non sembra più avere lo stesso piglio del primo set, ma comunque rimane avanti nel punteggio. Sta crescendo, dall'altra parte della rete, Musetti che ora deve ridurre al mimino gli errori per portare a casa questo set. Arrivano tre prime e Lorenzo sale rapidamente 40-0 e, dopo un errore dell'avversario, porta a casa agilmente il game per il 2-2. Rune tiene il servizio in un game complicato, dove si era ritrovato sotto 30-15 ma è riuscito a risalire con classe e voglia per il 2-3. Sesto game con un Rune ancora polemico con il giudice di sedia, secondo il danese Musetti avrebbe detto qualcosa durante lo scambio che avrebbe distratto l'avversario. Il carrarese approfitta, fa tre punti in fila, porta via il gioco e si carica. Molto aggressivo in uscita dal servizio Rune, che sale 40-15 e chiude con un dritto in cross imprendibile per il 4-3. Musetti tiene il servizio senza troppa fatica e si porta sul 4-4, ma nel game successivo fa tutto molto bene Holger Rune che lascia a 0 l'avversario e fa 4-5. Ora Musetti serve per rimanere in partita. L'azzurro si porta sul 40-0 senza problemi, poi un altro errore in risposta di Rune regala il 5-5. Il danese va sullo 0-30, poi il dritto centrale è lungo e arriva il primo 15 dell'avversario. Rovescio corto di Lorenzo sul punto del 40, poi la risposta è lunga e quindi è 5-6 Rune. Primi due quindici ben giocati dall'italiano che si porta sul 30-0 scendendo bene a rete. Lungo il dritto di Musetti, stessa fine la risposta successiva di Rune per il 40-15. Ne sbaglia un'altra di risposta Rune e quindi sarà tiebreak al secondo set. Parte bene Musetti con un dritto vincente per l'1-0 e poi replica per il secondo punto, il terzo però va all'avversario. Servizio e dritto perfetti di Rune per il 2-2. Si rispondono colpo su colpo per il 3-3 con l'ace di Musetti per la parità. Bellissimo scambio vinto da Musetti con una volée per il 4-3, tanti gli applausi del pubblico del centrale. Passante di rovescio che non va a buon fine e punto Rune per il 4-4. Sbaglia lo smash Rune e regala un punto fondamentale a Lorenzo. Si ferma sul nastro il dritto del carrarese, 5-5. Errore di Musetti e 5-6 Rune, match point. Con l'ace chiude la partita Rune vincendo 5-7 il tiebreak. Vince Holger Rune in due set con i parziali di 2-6, 6-7 (5-7). Peccato per Musetti che ha chiuso il match con un netto crescendo e mettendo spesso in difficoltà il danese, paga però un primo set sotto le aspettative.