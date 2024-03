Indian Wells, Sinner-Sonego ko in doppio al secondo turno

Indian Wells, 11 marzo 2024 - Fuori al secondo turno del "BNP Paribas Open" Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. I due italiani sono stati sconfitti in doppio sul duro (Plexiplave) all'Indian Wells Garden dall'argetino Horacio Zeballos e dallo spagnolo Marcel Granollers in 2 set: 7-6(0) 6-3, in un'ora e 35 minuti di gioco.

Oggi anche il ko al terzo turno del torneo per Lorenzo Musetti. Il tennista toscano è uscito sconfitto dal confronto con Holger Rune con il punteggio di 6-2, 7-6 in un'ora e 36' di gioco.