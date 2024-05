Zverev batte Jarry e trionfa a Roma: secondo successo dopo quello del 2017

Roma, 19 maggio 2024 – Alexander Zverev trionfa agli Internazionali d’Italia battendo in finale il cileno Nicolas Jarry col punteggio di 6-4, 7-5 dopo un'ora e 41 minuti di gioco. Per il tedesco è il secondo successo sulla terra della capitale dopo quello ottenuto nel 2017 quando battè Novak Djokovic con il punteggio di 6-4, 6-3. "Qui ho vinto il mio primo 1000 della carriera – dice il gigante teutonico, che sale così al numero 4 del ranking – e sono a tornato ora a vincere un Masters 1000 dopo l'infortunio del 2022 (il brutto crac alla caviglia del Roland Garros, ndr). Sono molto felice: qui a Roma mi trovo sempre bene, sono legato a questo torneo. Adesso l'obiettivo è il Roland Garros: mi devo godere prima questo successo, poi penserò al torneo di Parigi". “Ho vissuto una settimana incredibile – dice un commosso Jarry – è un onore per me giocare questa finale in questo incredibile stadio e aver partecipato a un torneo così importante. Per me è un privilegio averne fatto parte. E’ stato un lavoro molto lungo con il mio team per arrivare a questo risultato», conclude il cileno numero 24 del mondo. Un atleta che ha fatto sognare il proprio Paese, così come il connazionale Tabilo, battuto proprio da Zverev in semifinale. «ll tuo livello di gioco sta salendo in modo incredibile – ha detto il vincitore allo sconfitto sudamericano – sono sicuro che un giorno sarai tu ad essere al mio posto e ad avere il trofeo tra le mani. Complimenti anche per la tua bella famiglia, è qualcosa che fa bene al nostro movimento”.