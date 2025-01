Sinner, il menù di Capodanno: che festa a casa di Giovinazzi

Montecarlo, 1 gennaio 2024 – Sfere croccanti per antipasto, una lasagna saporita e una gelatina di frutta in chiusura. Jannik Sinner a Montecarlo chiude un 2024 da campioni e inizia un 2025 di grandi speranze, perché attorno allo stesso tavolo – con il tennista numero 1 al mondo – hanno festeggiato il capodanno tanti campioni del nostro sport.

L’azzurro della racchetta è stato davvero l’ospite d’eccezione a Montecarlo, a casa del pilota della Hypercar Ferrari, Antonio Giovinazzi, vincitore della 24 ore di Le Mans nel 2023. A far fede sono i caschi tricolore nella foto di gruppo postata dal pilota in Rosso.

Ma non è finita qui, perché fra i tanti invitati di lusso c’era anche il collega di Giovinazzi, Alex Pier Guidi, oltre al ciclista Giulio Ciccone. Insomma un vero e proprio concentrato di sport nell’ultima notte dell’anno.

In questi giorni Jannik Sinner si trova nel Principato, dove risiede, per dare gli ultimi ritocchi al suo tennis e per preparare le valigie in vista della partenza per l’Australia. Nel mirino c’è il torneo d’esibizione della opening week dello Slam di Melbourne. Il 7 gennaio è in calendario il primo impegno del 2025, alle 6 italiane contro Alexei Popyrin, mentre il 10 l'avversario sarà Stefanos Tsitsipas (match in programma alle 9 ora italiana).

Veri e propri match di preparazione all’appuntamento Major. Proprio come l’anno scorso Jannik ha scelto di non giocare tornei prima degli Australian Open, scelta che nel 2024 si è rivelata vincente.