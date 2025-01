Tennis, il numero uno del mondo a Montecarlo. Sinner, il Capodanno a casa di Giovinazzi

Il numero uno del tennis mondiale si concede qualche ora di relax. Jannik Sinner, il primo italiano di tutti i tempi a raggiungere la posizione numero uno nella classifica Atp (e il primo tricolore a trionfare in Australia) ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno con gli amici.

Sfere croccanti per antipasto, una lasagna saporita e una gelatina di frutta in chiusura. Jannik Sinner a Montecarlo chiude un 2024 da campioni e inizia un 2025 di grandi speranze, perché attorno allo stesso tavolo – con il tennista numero 1 al mondo – hanno festeggiato il capodanno altri assi del nostro sport.

L’azzurro della racchetta è stato l’ospite d’eccezione a Montecarlo, a casa del pilota della Hypercar Ferrari, Antonio Giovinazzi, vincitore della 24 ore di Le Mans nel 2023.

Ma non è finita qui, perché fra i tanti invitati di lusso c’era anche il collega di Giovinazzi, Alex Pier Guidi, oltre al ciclista Giulio Ciccone. In questi giorni Jannik Sinner si trova nel Principato, dove risiede, per dare gli ultimi ritocchi al suo tennis e per preparare le valigie in vista della partenza per l’Australia.

Nel mirino c’è il torneo d’esibizione della opening week dello Slam di Melbourne. Il 7 gennaio è in calendario il primo impegno del 2025, alle 6 italiane contro Alexei Popyrin, mentre il 10 l’avversario sarà Stefanos Tsitsipas (match in programma alle 9 ora italiana). Sinner, che nel corso del 2024 ha dovuto dare forfait (non senza rimpianti) ai Giochi di Parigi, è sempre in attesa che la Wada metta la parola fine sul caso Clostebol, che continua a far parte all’interno del circuito dei tennisti.

L’ultimo a esprimersi sulla vicenda non propriamente l’ultimo arrivato, dal momento che si tratta di Nole Djokovic.