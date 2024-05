Internazionali d’Italia, i risultati di oggi: avanti i doppi azzurri. Zverev ok, ma si ferma Dimitrov

Roma, 14 maggio 2024 – Il veterano e la promessa. E’ lo schema che tiene in vita quel che resta del tennis azzurro in questi Internazionali d’Italia. Se nei tabelloni di singolare non vi è più traccia di un italiano, in quelli di doppio incantano il pubblico le coppie Errani-Paolini e Bolelli-Vavassori.

Errani e Paolini

Su un “Pietrangeli” da sold out Sara Errani e Jasmine Paolini hanno centrato le semifinali nel tabellone del doppio agli Internazionali BNL d’Italia: nei quarti le due azzurre si sono imposte per 6-3 5-7 10-5 , in un’ora e tre quarti di partita, sull’ucraina Lyudmyla Kichenok e sulla lettone Jelena Ostapenko, seste favorite del seeding, scatenando l'entusiasmo del pubblico.

Bolelli e Vavassori

Bolelli e Vavassori si gustano freddo il piatto della vendetta. Rivincita della coppia italiana sui numeri due al mondo Bopanna ed Ebden dai quali avevano perso in finale agli Australian Open. Anche in questo caso è il campo Pietrangeli a portare bene agli italiani: spinti dal pubblico gli azzurri centrano un netto 6-2, 6-4.

I risultati di oggi

Continua la favola del cileno Tabilo. Il ragazzo che ha eliminato Djokovic dal Foro oggi si è sbarazzato pure del russo Kharen Kachanov con un doppio tie-break.

E un altro cileno che se la passa bene e Nicholas Jarry, dopo aver messo fine all’avventura di Stefano Napolitano, oggi ha battuto 7-5, 6-3 il francese Muller.

Dopo una battaglia di tre set si arrende invece Grigor Dimitrov, sconfitto da Taylor Fritz per 6-2, 6-7, 6-1.

Il cinese Zhang ha battuto Thiago Monteiro 7-6, 6-3. Bene Zverev, a questo punto uno dei favoriti del torneo dopo la vittoria su Borges per 6-2, 7-5.

Inarrestabile la numero 1 del mondo Iga Swiatek, che oggi ha lasciato le briciole all’avversaria Madison Keys sconfitta 6-3, 6-1.