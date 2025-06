Roland Garros, Sinner magnifique: in semifinale contro Djokovic. E l’Italia sogna la Grande Abbuffata

Parigi, 5 giugno 2025 – E anche i quarti vanno giù così, gustosi e facili come un Pernod degustato sul lungosenna. Jannik Sinner ci mette meno di due ore a disinnescare la bomba Bublik, giocatore imprevedibile e potente, e vola in semifinale al Roland Garros. La storia viene riscritta e riaggiornata, come accade spesso in questa era dell’oro dell’Italtennis. C’è anche Lorenzo Musetti in semi a Parigi, domani contro Alcaraz, ed erano 65 anni che non succedeva: Pietrangeli e Sirola erano arrivati tra i top 4 del torneo nel 1960, poi vinto dal primo contro Luis Ayala. E così il presidente Fitp Angelo Binaghi si appella al governo chiedendo che il venerdì epocale del nostro movimento possa godere di una visione in chiaro in tv: "Inaccettabile – dice – che si possa avere in Spagna e non in Italia. Milioni di tifosi di Jannik e Lorenzo ne avrebbero diritto".

Il ventoso venerdì del Bois de Boulogne vede il numero uno prevalere per 6-1 7-5 6-0. Giusto nel secondo parziale c’è battaglia con il gigante kazako, che conquista con la sua combinazione di smorzate e bordate da fondo. Però la consistenza dei due è ben differente. Jannik piazza il break sul cinque pari e si invola anche nel set più in bilico. Per l’asso di Sesto è la sesta semifinale Slam conquistata – record azzurro – e la 19esima partita consecutiva vinta in un Major: non sono lontane le 25 di fila di Nadal, e più su ci sono solo le 27 di Federer e le 30 di Djokovic. Jannik ha vinto ieri il 77% dei punti con la prima e il 71% con la seconda: inattaccabile. Solo due le palle break concesse in tre set, non sfruttate dall’avversario. Appena venti i punti in risposta che si è aggiudicato in totale Bublik, solo tredici gli errori gratuiti del nostro a fronte dei trentuno vincenti: le coordinate di un dominio, per di più contro chi aveva battuto De Minaur e Draper...

Jannik aspetta domani Djokovic, che ha battuto Zverev 4-6, 6-3, 6-2, 6-4, ma non deve temere nessuno. La condizione è già tornata quella pre sospensione, impressiona la rapidità di piedi. Il servizio è a tutta prova, la palla sempre pesantissima negli scambi. E nei momenti critici sa sempre come trovare il bandolo della matassa. "Sono felice della semifinale – ha detto il n. 1 – ho avuto un gioco consistente e continuo, fare errori con Bublik sarebbe stato un problema". Sinner si è diviso gli applausi del Centrale con la nuova e inaspettata eroina francese, Lois Boisson, numero 361 Wta arrivata a sua volta alla semifinale nel femminile. La carneade che infiamma il Roland Garros ha battuto ieri 7-6 6-3 l’enfant prodige russa Mirra Andreeva, numero 6, dopo aver eliminato anche la numero 3 Jessica Pegula. In semifinale oggi un osso durissimo come Coco Gauff. Dall’altra parte si affronteranno la testa di serie numero 1 Aryna Sabalenka e la quattro volte campionessa a Parigi Iga Swiatek.

L’Italia, mentre sogna un exploit nel singolare maschile, si avvicina a un’altra possibile impresa. Sara Errani e Andrea Vavassori conquistano la finale nel doppio misto: eliminata la coppia formata dal salvadoregno Marcelo Arevalo e la cinese Zhang Shuai col punteggio di 6-2 6-3. Oggi a mezzogiorno Sara e Andrea, già campioni agli Us Open 2024, affronteranno nella finale la coppia vincente tra quella formata dalla statunitense Desirae Krawczyk e l’inglese Neal Skupski e quella tutta a stelle e strisce formata da Evan King e Taylor Townsend.

Non è finita: domani Errani e Paolini sfideranno in semifinale nel doppio femminile le russe Andreeva-Shnaider. Per gli azzurri pare La Grande Bouffe, la Grande Abbuffata, però non ci sentiamo sazi, anzi.