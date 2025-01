Jasmine debutta alle 9 del mattino contro la cinese Wei. Tanti italiani in campo nella notte. Paolini guida la valanga azzurra

In Australia batte un sole a 40 gradi, ma è oggi il vero giorno della valanga azzurra. Tanti gli italiani in campo, con in testa Jasmine Paolini, al suo debutto agli Australian Open (partite in diretta sui canali Sky e DAZN). La toscana affronta la cinese Wei, ed è – come numero 4 del mondo –, fra le star della sessione serale nella terra dei canguri. Il fuso questa volta aiuta gli appassionati di tennis italiani, che potranno gustarsi, non prima delle 9 di mattina, la partita della 29enne di Bagni di Lucca.

Jasmine è volata in Australia per fare ancora meglio dello scorso anno, quando si fermò al quarto turno contro Anna Kalinskaya (sconfitta con la fidanzata di Sinner è stata poi vendicata in finale al Wta 1000 di Dubai qualche settimana dopo). La toscana nel 2024 ha messo le marce alte a partire già dall’Happy Slam, dove tutti si sono innamorati del suo sorriso e della sua grinta esplosiva. Poi è arrivata la sua stagione migliore di sempre: lo scalpo Slam è l’unico che manca alla bacheca della numero quattro al mondo.

Jasmine non sarà l’unica azzurra a scendere in campo. Mentre leggete dovrebbero aver già giocato (a partire dall’una di notte) Matteo Berrettini contro Cameron Norrie, Luca Nardi (Diallo). In programma, non prima delle 4,30 italiane, c’è il super derby fra Arnaldi e Musetti. Per chi ha voglia di svegliarsi presto, ecco, non prima delle 6 di mattina, Lorenzo Sonego al test Wawinka (ex campione degli Australian Open) e Flavio Cobolli (nella foto in piccolo), opposto all’argentino Etcheverry. Proprio il tennista dai natali fiorentini, dovesse vincere, porebbe essere protagonista di un altro super derby, quello con Jannik Sinner (sempre che la cavalcata del numero 1 continui), al terzo turno del torneo australiano.