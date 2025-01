Australian Open, finisce l’avventura di Passaro: Bonzi lo elimina

Melbourne, 15 gennaio 2025 – Un solo italiano in campo oggi a Melbourne e purtroppo una eliminazione. Francesco Passaro vede terminare il proprio sogno di proseguire agli Australian Open dopo la vittoria, per ritiro, contro Grigor Dimitrov al primo turno. L’azzurro, classe 2001, si ferma al secondo turno contro il francese Benjamin Bonzi, seppur lottando. Partita non lunghissima, poco più di due ore, ma abbastanza combattuta e con l’italiano che ha provato a rientrare nel terzo set, ma la solidità del francese ha poi avuto la meglio con la vittoria in quattro parziali per 6-2 6-4 3-6 6-4. Partita che è vissuta su una maggior efficacia del francese. Nel primo set Bonzi si è preso il primo break al quinto game, sfruttando la terza palla per strappare il servizio a Passaro e confermarlo nel settimo game fino al 6-2. Più o meno lo stesso è accaduto anche nel secondo, perché Bonzi ha strappato la battuta a Passaro ancora nel quinto game, stavolta senza doppio break ma riuscendo a evitare palle del contro break e a chiudere al secondo set point sul 6-4. Il terzo set è stato quello giocato meglio da Passaro, capace di risalire da un break sotto in apertura, per poi strappare due volte il servizio all’avversario, prima al secondo game, poi al sesto sfruttando in entrambi i casi la prima palla break a disposizione. Tutto è filato liscio, infatti sul 5-3 Passaro non ha avuto problemi e tenere a zero il servizio per accorciare le distanze sul 2-1. E’ però un fuoco di paglia. Il quarto e decisivo set è stato molto equilibrato. Passaro ha diverse occasioni di break al terzo game, non le ha sfruttate, più un paio anche sul 5-4, senza riuscirci nuovamente, così al decimo game Bonzi ha messo pressione e conquistato due match point, sfruttando il secondo dopo due ore e dodici di gioco per accedere al terzo turno. Ora per Bonzi ci sarà la sfida contro il ceco Lehecka. Domani, invece, grande giornata azzurra. Apre Sonego col baby fenomeno Fonseca all’una di notte, più o meno in contemporanea a Musetti-Shapovalov, poi verso mattino tocca a Berrettini contro Rune, sulle 7, e a Sinner-Schoolkate verso le 9 della mattina.

