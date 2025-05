Atp di Madrid 2025, Musetti-Draper: orario e dove vedere la semifinale

Madrid, 2 maggio 2025 - In campo sul Manolo Santana Stadium alla ricerca della seconda finale consecutiva in un Masters 1000. E' questo l'obiettivo di Lorenzo Musetti, che sfida Jack Draper nella semifinale dell'Atp di Madrid. Il toscano è reduce dall'affermazione ai danni del canadese Gabriel Diallo, ko 6-4, 6-3. Un successo che ha fatto seguito a quelli ottenuti contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry (7-6, 6-3), il greco Stefanos Tsitsipas (7-5, 7-6) e l'australiano Alex de Minaur (6-4, 6-2). Un percorso entusiasmante quello del carrarino, che non ha ancora perso neppure un set. Per conquistare l'atto conclusivo della manifestazione iberica, il nostro portacolori dovrà superare anche l'ostacolo che risponde al nome di Draper. Nella capitale spagnolo, il britannico ha già affrontato due azzurri, ossia Matteo Arnaldi, eliminato nei quarti di finale con il punteggio di 6-0, 6-4, e Matteo Berrettini, out per ritiro. Il numero 5 del tabellone ha battuto pure l'olandese Tallon Griekspoor (6-3, 6-4) e lo statunitense Tommy Paul (6-2, 6-2). Nell'altra semifinale del torneo si affrontano il norvegese Casper Ruud e l'argentino Francisco Cerundolo.

I precedenti

Quella a Madrid sarà la quarta volta che Musetti e Draper si sfideranno, la prima sulla terra rossa. Finora è stato il londinese a dominare, vincendo sempre e non concedendo neppure un set all'azzurro. Il primo match fra i due risale al 2022, in occasione delle Next Gen Finals (4-1, 4-0, 4-3). L'italiano si è dovuto arrendere successivamente anche nel 2023 a Sofia (7-5, 6-2) e nel 2024 a Vienna (6-2, 6-4).

Le parole di Musetti

"Non ho mai battuto Draper e dico sempre che c'è una prima volta, speriamo che accada qui - il commento di Musetti in vista del match contro il britannico - Siamo buoni amici, siamo cresciuti insieme e sarà un piacere condividere con lui questo palcoscenico. So che sta disputando una stagione fantastica e sono contento per lui ma domani sarà una lotta e spero di metterlo in difficoltà".

Orario e dove vedere l'incontro

Il match fra Musetti e Draper è in programma oggi, venerdì 2 maggio. Trattandosi del terzo incontro di giornata sul Manolo Santana Stadium, non inizierà prima delle 20. A trasmettere la partita in diretta tv saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Si potrà seguire la sfida anche in streaming su Sky Go e Now.

FRANCESCO BOCCHINI