La capitana dell’Italia femminile racconta la sua malattia dopo la sconfitta in finale di King Cup. Garbin choc: "Ho un tumore raro»

L’Italtennis femminile vede infrangersi in finale il sogno di una vittoria nella Billie Jean King Cup. Ma è quello che succede dopo la sconfitta con il Canada a far cambiare le prospettive della giornata di Siviglia. La capitana non giocatrice delle azzurre, Tathiana Garbin, 46 anni, rivela di avere un tumore raro e di avere subito un’operazione in ottobre. Tutto il mondo del tennis si stringe a lei, il risultato appena ottenuto dal team azzurro si riempie ancora più di orgoglio. Garbin parla di "fiducia e serenità" riguardo le propria condizione, e sottolinea che la condivisione dei suoi problemi di salute ha "l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e gli atleti sull’importanza della ricerca medica e della prevenzione. La diagnosi precoce e il supporto medico adeguato – dice – sono fondamentali per affrontare qualsiasi sfida e spero che la mia storia possa ispirare altri a prestare attenzione alla propria salute".

Arriva l’abbraccio del presidente della Federtennis, Angelo Binaghi: "Adesso vinciamo un’altra partita".

Ieri Martina Trevisan (ko con Marina Stakusic) e Jasmine Paolini (sconfitta da Leylah Fernandez) non sono riuscite a vincere la Coppa che all’Italia manca dal 2013. Ma se sono arrivate a un passo dal sogno è stato anche per la forza che la capitana ha trasmesso loro.