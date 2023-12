La nuova disciplina. "Padel? È bello. Ma meglio il tennis»

Dalla racchetta da tennis, Roberta Vinci è passata a quella di padel per poi tornare al primo amore. "Ho giocato, adesso non lo faccio da un po’, ma è divertente. Devo dire la verità, ultimamente ho giocato molto più a tennis. Gioco con Flavia (Pennetta, ndr) ogni tanto, qui a Milano, ci divertiamo a fare l’oretta di risate e di tennis. Non c’è proprio paragone tra il tennis e il padel, rimane la passione per il mio sport. Il padel è divertimento, per stare un po’ in attività, per cercare di non fermarmi dal punto di vista fisico, perché poi il mio corpo è abituato a muoversi tanto". La campionessa, finalista degli US Open 2015 (finale persa contro l’amica Pennetta), non esclude di tornare nel circuito ma solo in una nuova veste. "Il tennis è comunque la mia vita, mi ha insegnato tanti valori e fare sforzo fisico per me è fondamentale. Lo consiglio a tutti, anche a livello amatoriale. Per un futuro da allenatrice… se qualcuno mi chiedesse una mano, mi piacerebbe. Ho giocato tanti anni e ho tanta esperienza, sarei felice di trasmetterla a qualche ragazzina, ragazzino, magari giovane o anche completo che ha bisogno di qualcosa in più".Giuliana Lorenzo