L’altra vittoria di Sinner. Basta gare in notturna

Sinner vince anche senza giocare, ed è un successo che fa bene anche a tutti gli altri tennisti.

Il più contento ieri era Paolo Bertolucci, giustamente orgoglioso di aver visto le organizzazioni tennistiche mondiali accogliere le proteste dopo le partite finite a tarda notte: il campione della Coppa Davis del 1976 era stato uno dei più attivi nel denunciare il problema, che aveva colpito da vicino anche il nostro Sinner, costretto a ritirarsi per esempio a Parigi Bercy dopo aver finito una partita alle 3 di notte. Ieri è stato annunciato che non ci saranno più partite che iniziano dopo le 23, che gli organizzatori dovranno organizzarsi con altri campi nel caso per evitare di far finire le gare alle ore piccole.

Intanto nella notte il campione della Val Pusteria ha giocato la sua prima partita del 2024, a Melbourne: quando leggerete queste righe, la sua partita contro Polmans nel Kooyong Classic, torneo ad invito che si tiene a Melbourne, sarà già finita. Dopo di lui erano in programma Murray-Cilic, Rune-Khachanov e Tiafoe-ZhiZhen, mentre Matteo Berrettini (nella foto), che ieri ha incontrato Sinner in allenamento, dovrebbe giocare stanotte.

Di sicuro hanno giocato gli altri italiani in Australia, divisi tra Adelaide per chi è già nel tabellone principale dell’Australian Open e le qualificazioni al primo slam dell’anno.

Ad Adelaide hanno superato il primo turno sia Matteo Arnaldi (n. 41 del ranking), contro lo spagnolo Zapata Miralles (n.77) per 6-4 6-3, sia Lorenzo Sonego (n. 46) che ha battuto il tedesco Hanfmann (n. 49) 7-5, 2-6, 7-6.

Sono iniziate anche le qualificazioni dell’Australian Open. Luca Nardi al secondo turno dopo aver vinto il derby con Francesco Maestrelli, avanti anche Andrea Vavassori, Giulio Zeppieri, Mattia Bellucci, Riccardo Bonadio, Stefano Napolitano. Eliminati Raul Brancaccio, Stefano Travaglia, Matteo Gigante e Luciano Darderi. Nel derby Nardi ha battuto Maestrelli per 7-5 6-4 e nel turno successivo se la deve vedere per la prima volta con Dane Sweeney, che ha eliminato Gigante 7-6, 7-5.

Mattia Bellucci ha superato lo slovacco Jozef Kovalik, 6-1, 4-6, 7-6(5 e ora affronterà Emilio Nava che ha battuto 7-6(3), 6-4 Luciano Darderi. Zeppieri ha dominato 6-0 6-1 il veterano uruguaiano Pablo Cuevas, ora troverà il bosniaco Damir Dzumhur. Andrea Vavassori ha sconfitto 6-0, 6-3 il finlandese Otto Virtanen. Successo in due set per Bonadio, che ha superato 7-5, 7-6(2) su Pavle Marinkov, e per Stefano Napolitano, con un doppio 7-5 a Radu Albot. Eliminato Stefano Travaglia, sconfitto 6-4, 7-5 dall’ex numero 7 del mondo David Goffin.