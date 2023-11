Le scelte di volandri. Musetti con Kecmanovic. Sonego per il doppio. Australia in finale

Come la metti la metti: per un posto domani nella finale contro l’Australia la formazione da schierare oggi contro la Serbia di Djokovic è un Cubo di Rubik da risolvere. Da un alto c’è la sfida obbligata – la terza nelle ultime settimane – fra Sinner e Nole. Come l’ha definita capitan Volandri, una "partita a scacchi. Con tutte le esperienze recenti che hanno fatto Djokovic ha capito cosa aspettarsi da Jannik, e Jannik ha capito che quello che aveva fatto nel primo match di Torino non basta più".

Dall’altro c’è la battaglia dei numeri due. Musetti (nella foto), Sonego o Arnaldi per gli azzurri (con Bolelli pronto a entrare in caso di necessità in doppio) e Kecmanovic, Djere o Lajovic per i serbi. Facile che capitan Volandri possa andare a schierare il braccio d’oro di Carrara come secondo singolarista. Sì, Lorenzo Musetti, n.21 del mondo che nel girone a Bologna ha perso l’unico singolare giocato, ma con Kecmanovic vanta un 2-0 nei precedenti.

Il tennis del serbo non unicamente votato alla potenza, è quello che ci vuole per mettere in palla ed esaltare il talento del toscano, che nelle ultime settimane è alla ricerca di un po’ di fiducia.

Poi c’è il bisogno di preservare il torinese, che esce da un fastidioso problema all’inguine. In entrambi i team manca una coppia di doppisti consolidati, per questo si cercherà di puntare subito alla vittoria in entrambi i singolari. In caso contrario, i capitani si affideranno ai loro numeri uno, e Volandri potrebbe quindi mettere in campo nuovamente la coppia collaudata Sinner-Sonego.

