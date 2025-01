Nick Kyrgios torna in Coppa Davis dopo 6 anni

Milano, 7 gennaio 2025 - Dopo sei anni, Nick Kyrgios disputerà di nuovo la Coppa Davis. Il capitano dell'Australia, Lleyton Hewitt, ha infatti deciso di convocarlo - assieme a Alex De Minaur (numero al mondo), Jordan Thompson (numero 27) e Thanasi Kokkinakis (numero 77) - per affrontare la Svezia a Stoccolma nel turno preliminare dal 31 gennaio al 2 febbraio, preferendolo ad Alexei Popyrin. Per arrivare in forma all'appuntamento, il 29enne avrà a disposizione il torneo di casa, ossia l'Australian Open (12-26 gennaio), al quale prenderà parte grazie all'invito ricevuto, dato che al momento non ha un ranking a causa della sua lunga assenza dal circuito. L'ultima volta che si è misurato nella manifestazione, ossia nel 2022, il classe '95 è uscito al secondo turno, venendo sconfitto dal russo Daniil Medvedev. Kyrgios si è detto consapevole che sarebbe un "miracolo" essere competitivo nel primo Slam stagionale. Dopo un intervento chirurgico al polso, il tennista oceanico è tornato a disputare un match la scorsa settimana a Brisbane, dove ha perso in tre set serrati al primo turno contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. L'ex numero del mondo ha giocato anche il doppio con Novak Djokovic: la coppia è stata eliminata nei quarti di finale dalle teste di serie numero 1 Nicolas Mektic e Michael Venus.

La battaglia contro Sinner

Intanto, continua l'attacco - ormai diventato una vera e propria ossessione - di Kyrgios nei confronti di Jannik Sinner. Nei giorni scorsi l'australiano ha commentato un post di Cruz Hewitt, figlio sedicenne di Lleyton, che ha postato una foto insieme all'azzurro. "Ti voglio bene Cruz, ma questo non va bene", ha scritto Kyrgios, che poi ha aggiunto: "cooked post", ossia "post contaminato", con una siringa come emoticon.

