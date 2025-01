Tennis, Sinner batte Popyrin in esibizione: il 2025 inizia bene

Melbourne, 7 gennaio 2025 – Jannik Sinner ha iniziato il suo 2025 e lo ha fatto con una vittoria in un match di esibizione contro l’australiano Alexei Popyrin. L’azzurro è partito bene nel nuovo anno e nella preparazione alla difesa del titolo agli Australian Open, vinti un anno fa in finale su Daniil Medvedev. Jannik dovrà difendere i 2000 punti conquistati a Melbourne, molto importanti per la classifica, e per farlo ha scelto di non giocare uno dei tornei australiani in preparazione, ma di affidarsi a due esibizioni facenti parte della AO Opening Week.

Vittoria con Popyrin in due set

La prima delle due, disputate nella prima mattinata italiana, è andata bene e ha permesso a Sinner di mettere circa un’ora e quaranta nelle gambe, in un match tirato ma non troppo duro per approcciare il cemento australiano. Vittoria in due set per Jannik che ha avuto la meglio del numero 25 delle classifiche mondiali Popyrin per 6-4 7-6 (2). Partita ben giocata da Sinner che è salito di colpi quando contava di più, soprattutto nel tiebreak del secondo set dove ha lasciato a Popyrin due soli punti. Match dunque per scaldare i motori, rodare il suo tennis in vista del primo slam della stagione che si disputa dal 12 al 26 gennaio a Melbourne, dove oltre agli avversari Jannik dovrà fare i conti con il caldo australiano. Ad attenderlo, in attesa del sorteggio, ci sarà pure il grande nemico Nick Kyrgios, il suo accusatore più accanito per la nota vicenda doping. Kyrgios continua ad attaccarlo ferocemente sui social, ma Jannik, per ora, non ha intrapreso azioni legali decidendo di non curarsi dell’avversario e di non dare peso alle sue parole. L’australiano ha inoltre fatto coppia con Nole Djokovic nei recenti tornei di doppio, un'altra strategia abbastanza chiara per cercare di inserire un granello nel perfetto ingranaggio dell’azzurro. Sinner non vuole distrazioni ed è concentrato sul tennis, come dimostrato nei due set con cui ha sconfitto Popyrin, una delle speranze australiane di casa. Per Sinner ora altri allenamenti per prepararsi al meglio sotto la guida di Darren Cahill, il suo allenatore, in un programma che prevede una seconda esibizione il 10 gennaio, stavolta contro il greco Stefanos Tsitsipas, altro outsider del torneo australiano. Si giocherà alle 9. Per ora, buona la prima: Sinner ha vinto il primo match del 2025. Leggi anche - Sinner, numero uno contro tutti