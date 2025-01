Anna Kalinskaya si sente male in campo, interviene il medico

Melbourne, 7 gennaio 2025 – Attimi di paura per Anna Kalinskaya al torneo Wta di Adelaide. La tennista russa – fino a prova contraria ancora fidanzata di Jannik Sinner – si è sentita male durante il match valido per i sedicesimi di finale contro Belinda Bencic. Sotto di un set perso 6-2 e di un game nel secondo, Kalinskaya si è seduta in panchina e ha richiesto l’intervento del medico, che ha provveduto a misurarle la pressione. Dopo il malore la numero 14 del ranking mondiale si è ritirata. Apparentemente a causare il mancamento sarebbe stato il caldo.

Sinner intanto ha iniziato il 2025 con una vittoria su Alexei Popyrin (6-4, 7-), nel match di esibizione che animano la Opening Week degli Australian Open. A Melbourne sarà chiamato a confermare il titolo di campione. Un anno fa l’altoatesino, poi salito in vetta alla classifica Atp, vinceva il suo primo slam.