Sinner, buona la prima verso l’Open. Malore e paura per la sua Anna

Dai brividi sotto zero sulle amate piste da sci di casa ai 40 gradi dell’altro mondo, leggasi Australia, Jannik Sinner è sempre lui. Finite le meritate ferie, il numero uno del mondo ha ricominciato da ciò che gli riesce meglio, la vittoria. A Melbourne, come antipasto degli Open che lo vedranno a caccia del bis, nella ’Opening Week’ il re azzurro della racchetta ha battuto in due set Alexei Popyrin, padrone di casa e numero 25 del mondo.

Il match di esibizione-preparazione è finito 6-4, 7-6(2) per il Rosso di Sesto, che ha riavvolto il nastro e riproposto il copione di sempre: accurato studio dell’avversario e accelerazione letale nei finali di set. Se anche poi si arriva al tie-break, come accaduto nel secondo parziale, scatta la sentenza di Jannik, che ha vinto più di tre game decisivi su quattro nell’ultimo anno.

La prima partita del 2025 ha visto uno Jannik sperimentare diverse soluzioni tattiche sotto il solleone, in una partita caratterizzata anche dal forte vento. Non mancando di provare smorzate e volée. Forse qualche dritto sbagliato di troppo, ma il bilancio è positivo, anche perché l’avversario non era uno qualsiasi. Nel secondo set, poi, Jannik ha anche recuperato il break di svantaggio. E il servizio ha funzionato sempre. Venerdì altro match di ’riscaldamento’ Slam, contro Tsitsipas, alle 9 italiane (diretta Discovery+).

"Il primo Slam della stagione può essere carico di tensione, ma so quanto abbiamo lavorato in queste settimane. Sono fiducioso", ha commentato il numero uno, che ormai ha raggiunto una consapevolezza assoluta. Gli altri inseguono, o provano a farlo. Carlos Alcaraz, l’unico che sembra poter davvero insidiare il nostro (è avanti 4-2 per Slam vinti, e ha prevalso negli ultimi tre confronti, se si eccettua la finale del Six Kings Slam), ha cambiato racchetta scegliendone una più pesante. Chiaro il tentativo di Carlitos di colmare il gap di potenza e pesantezza di palla che in questo momento soffre.

Il caldo – vero spauracchio dell’‘Happy Slam’ – ha fatto ritirare dal torneo Wta 500 di Adelaide la fidanzata di Jannik, Anna Kalinskaya. La 26enne di Mosca ha avuto un mancamento nel corso dei 16esimi contro Belinda Bencic e ha dovuto chiedere al medico d’intervenire per farsi misurare la pressione. Attimi di paura, poi la tennista russa ha dato comunque forfait.

Una notizia che riguarda anche chi osteggia Sinner, postando accuse reiterate e senza filtri all’azzurro sul caso Clostebol: Nick Kyrgios. Il capitano dell’Australia Lleyton Hewitt ha deciso di selezionarlo per affrontare la Svezia a Stoccolma (31 gennaio-1 febbraio). Kyrgios è ritornato la scorsa settimana a Brisbane, dopo un intervento chirurgico al polso, perdendo in tre set contro il francese Perricard.