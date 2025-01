Lord John Dyson, Sinner schiera ‘in difesa’ l’ex giudice della Corte suprema inglese

Melbourne, 17 gennaio 2025 – C’è un big della giurisprudenza inglese pronto a giudicare Jannik Sinner davanti al Tas di Losanna. Si chiama John Dyson l’arbitro di parte dell’azzurro, ha il titolo di lord a vita, è un ex giudice della Corte suprema inglese, l’uomo che per conto della BBC a condusse l'inchiesta sull'intervista di Panorama con Diana, Principessa del Galles.

Ma questa è un’altra storia. La notizia è riportata da Sky sport, che inquadra l’ex giudice della Corte Suprema inglese, 81 anni, come arbitro di parte del numero uno al mondo. Jannik (o meglio il suo studio legale Onside law) non avrebbe quindi scelto Jeffrey Benz come era stato ipotizzato nei giorni scorsi.

Si completa quindi il pool di arbitri che dovranno esprimere una sentenza dopo il ricorso Wada al tribunale arbitrale dello sport il 16 e 17 aprile. Oltre a Dyson dovranno concordare una decisione il presidente Jacques Radoux, lussenburghese, nominato dal Tas, e il ‘terribile’ e severissimo Ken Lalo, israeliano, nominato dalla Wada.

Quanto a Lord John Dyson, dal 2016 ha lasciato la magistratura inglese ed è tornato al lavoro di avvocato e consulente legale. Spesso però viene chiamato come arbitro e mediatore nelle controversie, anche in ambito sportivo. Ha fatto parte di collegi arbitrali per Sport Resolution, per il Tas, per la Football Association.