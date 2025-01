A che ora gioca Sinner con Giron agli Australian Open 2025: dove vederla in tv. Un solo precedente tra i due

Melbourne, 17 gennaio 2025 - Dopo aver superato il cileno Nicolás Jarry in tre set e l'oceanico Tristan Schoolkate in quattro (e rimontando un parziale di svantaggio), Jannik Sinner è atteso al terzo turno dell'Australian Open 2025 dall'ostacolo chiamato Marcos Giron, numero 46 della classifica Atp. Il 31enne statunitense è reduce dall'affermazione al quinto set ai danni dell’argentino Tomas Martin Etcheverry, mentre all'esordio nel torneo aveva sconfitto il tedesco Yannick Hanfmann. Un avversario assolutamente da non sottovalutare per il campione in carica, che vincendo affronterebbe negli ottavi di finale uno fra il danese Holger Rune e il serbo Miomir Kecmanovic.

Sinner in azione

L'unico precedente fra i due

Fino a questo momento, Sinner e Giron si sono sfidati solamente in un'occasione. Il precedente risale all'ottobre del 2023, quando il nostro portacolori ebbe ragione dell'americano nella partita valevole per il primo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023. Trionfo con il punteggio di 7-6(7) 6-2 per l'azzurro.

I precedenti di Sinner all'Australian Open

Prima del trionfo dello scorso anno, con il successo nell'atto conclusivo ai danni del russo Daniil Medvedev con il risultato di 3-2 (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3), il miglior risultato di Sinner risaliva al 2022, quando riuscì a raggiungere i quarti di finale per poi essere eliminato dal torneo dal greco Stefano Tsitsipas con il punteggio di 3-6, 4-6, 2-6. Tsitsipas che ha mandato al tappeto il classe 2001 anche due anni fa, fermandone la corsa agli ottavi di finale. Nelle precedenti edizioni invece l'azzurro non era mai andato oltre il secondo turno.

Orario e dove vedere l'incontro

Il match fra Sinner e Giron si disputa nella mattina italiana di sabato 18 gennaio, non prima delle 9 (ora italiana). A trasmettere la sfida in tv sarà Eurosport, attraverso i propri canali Eurosport1 o Eurosport2 HD. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming, mediante eurosport.it, Discovery+, SkyGo, Now e Dazn.

Leggi anche: L’annuncio di Sinner: “Cahill lascerà il mio team a fine stagione”