Luciano Darderi, il sogno è realtà: vince il titolo da qualificato

Cordoba, 12 febbraio 2024 – L’Italia fa colazione con il sogno. Quello di Luciano Darderi (22 anni fra 2 giorni) che nella notte ha conquistato il titolo al torneo Atp 250 di Cordoba in Argentina.

Primo titolo Atp per l’azzurro (che da stamattina è numero 76 al mondo), ma soprattutto un trofeo raggiunto con un’impresa sportiva favolosa. Si perché l’avventura del tennista italiano (nato in Argentina) è iniziata dalle qualificazioni, come il suo avversari: si tratta della finale dal 1990 tra due giocatori qualificati: la prima era stata Sydney 2015 tra Victor Troicki e Mikhail Kukushkin e la seconda a Kitzbuhel 2018 tra Martin Klizan e Denis Istomin.

"Mi sento benissimo - ha detto Darderi, da questa mattina n.76 del ranking Atp - e non ci posso credere di aver vinto il mio primo titolo Atp. La settimana scorsa sono uscito al secondo turno di un torneo challenger e ora sono qui con questo trofeo in mano. E poi ho fatto un grandissimo salto in classifica mondiale. Davvero non ci posso credere".

Darderi è il 28esimo tennista italiano a segno nell'Atp ed è il terzo azzurro che trionfa in Sud America dopo Fabio Fognini e Marco Cecchinato. Con la finale raggiunta Darderi è anche diventato il 48° italiano top 100 da quando esiste il ranking computerizzato.