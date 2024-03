Masters 1000 in Florida. Miami, vince a sorpresa la pioggia

E’ rinomata per gli acquazzoni estivi, non certo per quelli a inizio primavera. Miami ha però deciso, ieri, di fare una (brutta) sorpresa al mondo della racchetta, con un diluvio che non ha conosciuto sosta per ore. Rivoluzionato, per forza di cose, il programma di un torneo che in questi turni iniziali prevede ancora un grande numero di partite.

Ancora nella serata di ieri, dopo che finalmente la piogga era cessata, doveva prendere il via la sfida tutta italiana del secondo turno fra Jannik Sinner e Andrea Vavassori, programmata sul centrale dopo quella femminile tra la statunitense Coco Gauff e l’argentina Nadia Podoroska. Sul campo 5 era poi prevista per il secondo turno anche Bublik-Arnaldi, sfida da brividi per il sanremese eroe di Davis.

Non sfugge che a Miami, per un torneo di grande prestigio e risorse, nemmeno il campo principale sia dotato di un tetto. Nella serata italiana di ieri era prevista anche la sfida fra Jasmine Paolini e l’americana Katie Volynets.